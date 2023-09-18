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【利財筆記】20股模擬組合 跑贏所有港股基金

名人薈萃 17:21 2023/09/18

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過去幾年，筆者在年底都會推介來年的股票模擬組合，考考自己揀股眼光。2022年底，筆者揀選20隻股票作為2023年模擬組合（見附表），組合中14隻屬港股和內地股，6隻屬美股，即佔模擬組合30%，主要買ETF。6隻美股中，兩隻屬科技股，即佔三分一。
過去義務為學生作財務分析時，發覺不少學生已學懂分注低吸，卻不懂分注高沽，失去沽貨獲利的好機會。因此今年除了為20隻股票定下入市價外，還提供目標價供學生參考，模擬組合的股票不會全部持有不放，學生嘗試學習低吸及高沽。


三注入市 候價高沽
自從2020年恒指加入中概股和科技股後，筆者相信港股無運行，模擬組合開始加入美股，由最初佔一成增至今年佔三成，藉以分散地域風險。今年1月及3月，標普500指數跌至3800點水平時，亦呼籲學生入市買美股，持倉八成，留下兩成資金作最後一擊。
20股模擬組合每股最多入三注，即最多60注。第一注以2022年12月30日收市價全部入一注，長期持有，不會沽出。第二注同樣以去年12月30日收市價全部入一注，每季升至目標價高沽（最多沽10注），然後在下一季找機會再低吸。年初20股各持兩注，合共40注，即持倉67%。第三注則未有貨，每季跌至入市價低吸，等下一季到目標價高沽。每季會進行檢討，根據之前季度完結時的收市價，重新制定新一季第二注的目標價和第三注的入市價。
今年1月恒指升上22000點後便大幅回落，3月跌穿19000點；標普500指數由年初3800點水平升至2月初逼近4200點，之後因矽谷銀行倒閉，在3月回落至3800點水平。年初持有的20股40注，第1季趁高沽出9注，之後低吸6注，第1季末持倉減至37注，港股和內地股佔25注，美股佔12注。第2季恒指在5月跌至18000點邊緣，期間低吸9注，只能高沽1注，全屬港股和內地股，美股無機會低吸高沽。第2季末由持有37注增至45注（即75%持倉），港股和內地股佔33注，美股佔12注。
上半年恒指仍「跌跌不休」，再下跌4.4%，20股模擬組合卻可錄得4.1%回報，來回跑贏恒指8.5%，亦跑贏所有MPF港股基金，期望港股下半年回升，恒指重上20000點水平便可賺10%以上。上半年MPF港股基金表現最佳的竟是錄得負3%回報的追蹤恒指基金，其他主動基金更不濟。20股模擬組合中14隻港股和內地股，股價平均下跌2.3%，連同股息及沽貨獲利則賺1.6%。


美股上半年表現不俗
至於6隻美股，股價平均升14.1%，去年在跌市中表現不錯的金融、醫療及必須性消費類ETF，股價都微跌，只靠納指100和科技類兩隻ETF提升回報。第1季兩隻美國科技股ETF升15%後沽出第二注，股價持續攀升，半年升近40%，無機會再低吸，只得一注。因此6隻美股連同股息及沽貨獲利只賺10.8%，跑輸升15.9%的標普500指數（但跑贏只升3.8%的道指）。
恒指已連跌3年半，不知何時才止跌回升。筆者過去3年多一直建議投資者把部分資金轉投美股或其他市場的股票，今年1月4日出席《iMoney》投資講座，主題亦是投資美股。事實證明過去3年半，透過加入美股，確實可以達到分散投資風險和提升回報的目標，讓投資者在港股跌市中仍可錄得正回報。（按：讀者若有興趣報讀林Sir的每月投資講座，學習低吸高沽和投資美股，請參閱活道教育中心網頁資料。）

本文節錄至820期Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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