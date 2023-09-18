  • 31°C
香港時間 : 2023918日 (週一) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保監局】保監局推開放API框架　夥科技園公司推中央紀錄冊

股市 17:18 2023/09/18

分享：

分享：

保監局今為保險業推出開放應用程式介面框架（開放API框架）及中央紀錄冊，向市場參與者提供指引及必要的便利措施，協助業界應用開放API。該局為業界就應用開放API提供指導原則，涵蓋範疇包括開放API的功能類別、第三方服務提供者管治和風險管理，以及刺激創新的範例。開放API框架亦旨在促進跨行業合作和保險科技應用，為公眾帶來更理想和更無縫的金融服務。

作為促進市場推行開放API的支援措施，保監局夥拍香港科技園公司，共同開發保險業中央紀錄冊。獲授權保險公司、持牌保險中介人及與這些公司合作的第三方服務提供者，可在這個標準化和可信的線上平台，管理和向公眾介紹其開放API及相關數據，市場持份者可藉此建立合作關係和加強聯繫，引領業內創新和提供更優質的服務。

保監局副總監（政策及發展）陳慎雄表示，局方將繼續與科技園公司和其他市場持份者攜手合作，建立更具活力的保險科技和開放API生態圈。

相關文章：

【保監局】姚建華：已提醒保險業迅速處理極端天氣理賠申請　全港僅37%車主買「全保」

編輯：胡學能

保險公司 保險產品 保險業監管局 保險行業 金融服務 香港科技園公司 風險管理 創新科技及應用
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【證監監管】證監會譴責致德證券涉多項監管違規　罰款200萬、吊銷負責人牌照10個月

下一篇文章

【歐洲經濟】歐央行委員：市場不應押注歐央行明年上半年減息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠債2023】綠債保底息4.75厘今早9時開售　市場估逾50萬人搶購　10.11上市守得住發行價？
【綠債2023】綠債保底息4.75厘今早9時開售　市場估逾50萬人搶購　10.11上市守得住發行價？
【虛擬資產】現場直擊KOL林作涉串謀詐騙被警方拘捕　消息指陳怡亦涉案被捕　傳涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）
【虛擬資產】現場直擊KOL林作涉串謀詐騙被警方拘捕　消息指陳怡亦涉案被捕　傳涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）
【綠債2023】綠債周一開賣　5大秘笈你要知
【綠債2023】綠債周一開賣　5大秘笈你要知
【港股市況】阿里、港交所跌逾2%　中芯跌半成　恒指跌252點失萬八關（不斷更新）
【港股市況】阿里、港交所跌逾2%　中芯跌半成　恒指跌252點失萬八關（不斷更新）
【虛擬資產】JPEX：周一凌晨12時下架理財頁面的所有交易
【虛擬資產】JPEX：周一凌晨12時下架理財頁面的所有交易
【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後、總經理被執行刑事強制措施　中國恒大曾挫25%
【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後、總經理被執行刑事強制措施　中國恒大曾挫25%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款