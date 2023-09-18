【保監局】保監局推開放API框架　夥科技園公司推中央紀錄冊

保監局今為保險業推出開放應用程式介面框架（開放API框架）及中央紀錄冊，向市場參與者提供指引及必要的便利措施，協助業界應用開放API。該局為業界就應用開放API提供指導原則，涵蓋範疇包括開放API的功能類別、第三方服務提供者管治和風險管理，以及刺激創新的範例。開放API框架亦旨在促進跨行業合作和保險科技應用，為公眾帶來更理想和更無縫的金融服務。

作為促進市場推行開放API的支援措施，保監局夥拍香港科技園公司，共同開發保險業中央紀錄冊。獲授權保險公司、持牌保險中介人及與這些公司合作的第三方服務提供者，可在這個標準化和可信的線上平台，管理和向公眾介紹其開放API及相關數據，市場持份者可藉此建立合作關係和加強聯繫，引領業內創新和提供更優質的服務。

保監局副總監（政策及發展）陳慎雄表示，局方將繼續與科技園公司和其他市場持份者攜手合作，建立更具活力的保險科技和開放API生態圈。

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編輯：胡學能