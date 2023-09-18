英逾3成半放盤減價求售 創12年來新高

英國加息衝擊樓市加上暑假交投淡靜，有數據顯示目前市場上減價最少一次的待售住宅單位比例，創過去12年以來的新高。

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房地產中介網站Rightmove的數據顯示，市場上超過36%的待售住宅單位起碼下調叫價一次，比例達到自2011年1月以來的最高水平，也高於新冠疫情前的平均水平31.2%。

Rightmove指上述增幅，為加息及暑假導致樓市活動減少的綜合影響，8月份新放售的住宅數量較10年平均水平低6% 。

待售住宅平均叫價減幅為6.2%或超過2.2萬英鎊（約21.3萬港元），同創自2011年1月以來最高水平。住宅本月平均叫價約為36.6萬英鎊（約354.4萬港元），按年跌0.4%。

上述跌幅反映，部分業主原先叫價過於進取，因此減價幅度也較平時更大。貸款機構Halifax和Nationwide均指，英國樓價跌幅創2009年以來新高。

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Rightmove指有跡象表明，樓市活動經歷8月的低迷後逐漸回升，本月首周新放售的住宅單位按周增加12%。

Rightmove房地產科學創新總監班尼斯特（Tim Bannister）預計隨著市場狀況改善，秋季經濟活動將出現反彈。

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責任編輯：鄭錦玲