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【虛擬資產】錢包系統遭黑客入侵　CoinEx：重建工作完成30%

科技 18:01 2023/09/18

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加密貨幣成為近年不少港人投資的虛擬資產，惟加密貨幣交易所近日頻頻出事。除了JPEX風波，另一自稱總部位於香港的加密貨幣交易所CoinEx上周亦自爆，系統遭黑客入侵，目前正努力重建受影響系統。有國外分析師則指，是次事件與北韓有關。

【Web 3.0】生成式AI及Web 3.0融入金融平台　助推動合規應用

CoinEx上周透過社交媒體平台X（前稱Twitter）表示，用於存儲該交易所加密資產的錢包遭到黑客攻擊，預計損失7000萬美元（約5.47億港元），並承諾用戶將100%補償受損客戶。團隊正在與區塊鏈安全公司合作，積極追蹤和識別被盜資金和相關黑客地址，目前初步確定事件涉及熱錢包私鑰泄漏，其冷錢包中的資產則未受影響。

另指，該交易所全面的錢包系統重建工作將涵蓋211條鏈，和737種加密貨幣，目前已完成約30%。

追查資金去向　與北韓黑客組織有關

是次事件引發虛擬產業人士關注，據外媒《路透社》引述區塊鏈研究公司Elliptic指，從CoinEx盜取的部分資金，被發送至一個加密錢包地址，而該地址此前曾被北韓黑客組織Lazarus用於洗白盜取的資金。加上，這些資金還使用區塊鏈橋發送到以太坊區塊鏈，Lazarus此前也曾使用過這種方式進行跨鏈轉移資產。

基於「多種因素」，該企認為事件與北韓相關。另一區塊鏈研究公司Chainaanalysis亦表示，「有中度信心」認為北韓為是次攻擊的幕後黑手。

【Web3】數碼港擴Web3生態圈　初創開發元宇宙平台增應用　提升行業認知度

【數據產業】將軍澳創新園數據技術中心　將提供支援虛擬服務新設施

責任編輯：殷凱怡

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