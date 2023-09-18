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獻禮陳嘉庚先生創辦集友銀行八十周年  《陳嘉庚與集友銀行》一書即將正式發佈

都會情報 16:50 2023/09/18

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走過80年歲月長河，中國著名僑領陳嘉庚先生「以行養校、以行助鄉」的宏愿，因爲集友銀行的創立和發展而得以逐漸實現。在集友銀行創立80周年之際，《陳嘉庚與集友銀行》一書繁體版將於9月25日在香港舉行的慶祝中華人民共和國成立74周年暨陳嘉庚先生創辦集友銀行80周年慶祝大會上正式發佈，簡體版也將在中國内地發行。

在創辦人陳嘉庚先生的引領下，集友銀行這80年一路走來，見證的一個個民族復興的關鍵時刻，經歷的一個個跌宕起伏的發展際遇，開創的一個個難能可貴的業績和成就，都會在《陳嘉庚與集友銀行》一書中，向大家詳細講述，娓娓道來。

全書以陳嘉庚與集友銀行為主線，全面介紹被譽爲「華僑旗幟、民族光輝」的陳嘉庚先生在華僑金融方面所做的努力，以及「嘉庚精神」在集友銀行的傳承、實踐和發展，集友銀行持續凝聚華僑力量，通過發展華僑金融不斷助力祖國建設、服務「一帶一路」，體現了「嘉庚精神」在新時代的重要價值。根據主要內容，全書劃分為五個主要篇章，即倡辦人陳嘉庚、光榮八十載、經營貴有道、文化傳薪火以及奮進新征程。

八十載風雨兼程，無論身處順境還是逆境，集友銀行始終謹記陳嘉庚先生創行初心，為民族復興和祖國教育事業發展作出了應有的貢獻。集友銀行不僅見證了抗日戰爭的勝利、祖國經濟的騰飛、香港奇跡的創造，還一如既往地為祖國的教育事業盡力，擁護和踐行「一國兩制」，助力香港融入國家發展大局，為香港社會和廣大市民提供優質金融服務，並將逐步開啟銀行發展的新紀元。

回望來路，櫛風沐雨；展望前方，未來可期！《陳嘉庚與集友銀行》一書的出版發行，是對集友銀行80年發展歷程的深刻總結，是對集友銀行創立80周年的一大獻禮，更是對集友銀行未來高擎華僑金融旗幟，成爲華僑優選精品銀行的美好暢望。

(特約)

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