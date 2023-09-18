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【香港夜繽紛】K11 MUSEA推星光夜市　張之杰：香港人最叻是反應快，相信「香港一定可以搞得掂」

股市 16:54 2023/09/18

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【香港夜繽紛】K11 MUSEA推星光夜市　張之杰：香港人最叻是反應快，相信「香港一定可以搞得掂」

「香港夜繽紛」正式啟動，各大商場亦推出不同活動響應。新世界發展 （00017） 旗下K11集團場館除延長營業時間，K11 MUSEA更夥拍星光大道推出「星光夜市Night Market by The Sea」，為市民及旅民帶來獨特文化消費體驗。「香港人確實較疫情前減少出夜街，可能與疫情期間的習慣有關，故夜市可能是吸引他們晚上外出的其中一招。」

「星光夜市」設置近30個本地品牌攤位

身兼K11 MUSEA執行副總裁及區域負責人的新世界發展集團客戶生態系統高級總監張之杰接受本報專訪時指，「星光夜市」有得食、有得玩、有得聽歌，場內設置近30個本地品牌攤位，提供手作精品及特色飲品小食，更重要是星光大道本身已是香港電影業的代表景點，配合街頭表演、電影主題曲，再聯乘場館內的電影院，播放香港經典電影，冀將「星光夜市」打造成具香港電影文化特色的海濱夜市。

「香港人最叻不是讀書叻，而是反應快，懂得靈活變通」，因此相信在夜經濟等措施帶動下，「香港一定可以搞得掂」。

K11集團注重品牌、業態及產品差異化

K11集團主打「文化商圈」商業模式，張之杰指，K11集團注重品牌、業態及產品差異化，因此特別着重精準營銷，並看重消費者忠誠度，成功吸納大量高端客戶、Z世代及時尚客群。

張之杰表示，K11集團致力尋找第一次來港開店的品牌，例如Fortnum & Mason在K11 MUSEA開設唯一海外旗艦店，K11 MUSEA還有巴黎以外全球首間L'ÉCOLE珠寶藝術學院，即使是已在港存在已久的品牌，集團也會要求在場內開設一些獨特主題店，或是要求品牌在場內售賣一些場館限定產品或顏色，務求在品牌、業態及產品三方面，不斷尋求差異化。

「好多商場主打老少咸宜，但K11 Musea則瞄準年輕時尚、社會精英等客群，如早前的NFT展覽便吸納了不少Web 3.0愛好者。」

他透露，集團會透過客戶關係管理（CRM）系統，精準地向不同客戶推薦不同商品，「例如你喜歡欣宜，你偏好許廷鏗的可能性，便會高於譚詠麟」。

K11訪問全文可見【下一頁】，另有文章可見【下一頁】

開市追揸沽

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記者：陳韻妍

港股 電影院 K11 MUSEA 商場 新世界 新世界發展（00017）
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