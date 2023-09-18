新加坡8月份出口連續11個月下降 按年下降20.1%

新加坡8月份的年度出口連續第11個月下降，因為其繼續在通脹和需求下降的全球逆風中掙扎。周一（18日）的官方數據顯示，由於對美國、歐洲和中國的電子產品和非電子產品出口下降，8月份新加坡非石油國內出口（NODX）同比下降20.1%。與路透社民意調查預測的萎縮15.8%相比，這一下降延續了7月份20.3%的萎縮幅度。

英國巴克萊銀行（Barclays）經濟學家譚（Brian Tan）說：「這似乎表明，任何形式的出口穩定似乎都還沒有到來。」經濟學家們預計，由於增長疲軟和通脹持續，新加坡金融管理局（MAS）將在下個月的政策審查中維持貨幣政策不變。

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Tan說：「即使經濟增長乏力，通脹率也一直處於令我們非常不安的水平......現在放鬆對通脹的警惕確實為時過早，新加坡金管局將保持相對謹慎的態度。」

新加坡企業發展局（Enterprise Singapore）的數據顯示，經季節性調整後，NODX月環比下降3.8%，而上個月為下降3.5%。經濟學家的預測是增長5.5%。

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8月份對美國的NODX萎縮了32.4%，而上個月則增長了34.3%，這主要是由於非電子產品出口的急劇下降。上個月，新加坡將其今年的經濟增長預期從0.5%至2.5%收窄至0.5%至1.5%，此前第二季度新加坡經濟經季節調整後增長0.1%，勉強避免了經濟衰退。

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責任編輯：張瑋婷