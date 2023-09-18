【加密貨幣】JPEX風波持續蔓延 KOL陳怡及林作同被捕

虛擬資產交易平台「JPEX」在近日被證監會點名無牌經營後，深陷詐騙風波，平台更於今日（18日）凌晨零時宣佈，下架理財頁面的所有交易，屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，會維持至產品結束的日期，以領取收益。隨著風波持續蔓延，不少知名KOL相繼被捲入該平台的無牌事件。當中林作及陳怡更被警方拘捕。

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林作早前在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，鼓勵投資者開設JPEX帳戶及將現金轉成虛擬貨幣，有指他亦是JPEX的合伙人之一，直至今日(18日)，林作被執法人員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕，警員於其辦公室檢走數箱證物，包括大疊現鈔。此外，警方亦拘捕另一名涉案虛擬資產投資KOL「陳怡」。其中陳怡位於永安廣場的12樓辦公室已被圍封。

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執法部門表示，至今接獲逾千宗與JPEX案相關的求助及報案。而香港立法會議員吳傑莊亦於今日（18日）與部分JPEX苦主召開記者會，吳傑莊表示至今已接獲約30宗曾投資JPEX的用戶個案求助，當中大部分涉及6位數金額，亦有部分涉及7位數金額，共牽涉逾億元。

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撰文：鄭日棱