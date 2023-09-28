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【虛擬資產】多位藝人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應

Hot Talk 12:25 2023/09/28

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【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應

無牌虛擬貨幣平台JPEX涉嫌欺詐案，事件截至9月27日，警方目前累計拘捕15人，並收到逾2400宗報案，涉及入金金額達14.9億元。JPEX也由證監會、警方介入初期高調反駁，轉為低調。目前，警方拘捕人士之中，不乏知名網紅KOL，包括林作、陳怡、朱公子、湘湘等。

JPEX自成立以來，大花金錢宣傳，一度在連接中環站至香港站之間的長廊賣廣告，多位明星、名人或KOL亦有份為JPEX宣傳，包括被稱為「JPEX香港代言人」的張智霖、「JPEX台灣代言人」陳零九、莊思敏，肥媽（Maria Cordero）、「幣少爺」黃鉦傑、陳定幫、YouTuber陳怡等。

本網綜合捲入JPEX風波的明星、名人或KOL最新情況及回應。

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被警方拘捕人士

林作

林作7月表示，自己成為JPEX合伙人。在9月13日證監會公開點名警告JPEX後，林作在社交媒體指，不會公開推廣及提及任何香港末有申請牌照的交易所」。

9月18日，警方首次就JPEX案件拘捕8人，林作為其中一人。林作位於中環娛樂行的辦公室被搜證，發現一箱現金。

9月22日，林作舉行記者會表示，已經將中環娛樂行辦公室退租和終止運作。

林作記者會內容和相關影片，可見【下一頁】

陳怡（陳穎怡）

陳怡在證監會點名警告JPEX後，發聲明表示收到證監會指示，以後不會再提及證監會所提及的交易所。

陳怡位於永安廣場的辦公室於9月18日被警方搜證及被捕，她被捕獲釋後，曾高調發影片諷刺證監會和警方，而由其經營的加密貨幣找換店CYOTC於9月22日突然宣布暫停營業，直至另行通知。

KOL陳怡找換店一度恢復營運再停業 暗示可入金JPEX，可見【下一頁】

KOL陳怡接力JPEX拍片揶揄證監會「料唔夠」、不罵警方 透露保釋金達百萬元，可見【下一頁】

朱公子（朱家輝）

9月21日，警方再拘3男子，其中一人據悉為YouTuber「朱公子」朱家輝。他2020年起經營「公子會K.T Club」加密幣場外交易（OTC）店，在尖沙咀、天后和荃灣都有分店。

湘湘

9月27日，警方多拘捕3人，包括一名29歲姓梁的女子，消息指是場外找換店Unicorn的駐場分析師「湘湘」。她在 YouTube 開設頻道「湘湘投資日記」，頻道上有約50條影片，而Unicorn IG平台追蹤者約4000人。

湘湘較近期活躍的活動，包括與蕭若元拍片合作談及區塊鏈和加密貨幣，相關節目已從蕭若元旗下謎米下架。

其他與JPEX掛鈎的KOL最新動向

莊思敏：曾赴馬來西亞　回港協助調查

莊思敏曾在社交平台上載影片介紹使用JPEX投資虛擬貨幣。

在證監點名JPEX後，莊思敏曾指自己是苦主，損失約6位數，發調當日是跟一間找換店合作，那間找換店向她推介了JPEX。

據莊思敏9月18日、19日社交平台限時動態，她最新正處於馬來西亞，並上載街景圖形容「好天氣」。

莊思敏於9月19日曾到香港警察總部協助調查，未被拘捕。

張智霖：曾到警署協助調查

張智霖為JPEX前香港代言人，於9月19日曾到灣仔警察總部協助調查，但未有被捕。張智霖其後發聲明指，2022年3月經紀人公司通過廣告代理公司邀請張智霖為JPEX拍攝廣告及平面硬照廣告。其後，公司得悉JPEX被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」，故已於去年9月正式通知廣告代理公司立即終止合作協議。

陳零九：7月已結束合作

透過經紀人限時動態指，陳零九與JPEX雙方的合作關係已於7月底結束，相關宣傳素材會盡快下架。其後陳零九也在自己限時動態中，指知悉JPEX事件後，想幫忙了解情況，但目前已聯繫不到JPEX相關人士，其他細節公司正在處理中，「相關單位如有調整需要，我方全力配合」。

森美：曾協助Coingaroo代言

商台DJ「森美」曾擔任加密貨幣兌換店Coingaroo代言人，Coingaroo屯門及銅纙灣的店舖日前均被執法部門破門入內蒐證。

9月25日，森美指，雙方合約去年底已結束，並指警方暫時無聯絡他。

幣少爺：刪除JPEX相關影片　「助手」被捕

黃鉦傑已經刪除Youtube平臺上所有與JPEX相關的視頻，並在社交平台聲明指「本人以後不會再提及證監會指示所提及的交易所」。

黃鉦傑目前尚未被捕，但其中一名被捕人莫浚廷就據報被警方拘捕。

肥媽：聲稱無幫JPEX宣傳

被指曾為與JPEX關係密切的「CryptoPARD加密豹」拍宣傳片，但她回應傳媒時強調，無幫助JPEX宣傳。

陳定幫暫未回應

林作好友、風水師陳定幫曾替JPEX宣傳，暫未有回應。

鍾培生：未回應事件　曾與JPEX合作辦拳賽

JPEX贊助7月初在台北舉行的《The Cage 拳上2023 終於之戰》，邀請了鍾培生及香港前電競選手冠軍Toyz對戰，當時鍾培生在傳媒見證下收了1000萬元現金酬金，Toyz的酬金則透過平台支付相等於350萬元的加密幣。鍾培生暫未有回應。

 

現場直擊KOL林作及陳治涉串謀詐騙被警方拘捕【下一頁】

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