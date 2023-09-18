▲ 【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波 一文看JPEX相關人士最新情況及回應

無牌虛擬貨幣平台JPEX事件不斷發酵，去年7月聲稱自己已申請成為JPEX合伴人的林作，今日（18日）被警方拘捕。JPEX過去一年在本港大灑金錢宣傳，曾於連接中環站至香港站之間的長廊賣廣告，多位明星、名人或KOL亦有份為JPEX宣傳，包括JPEX香港代言人張智霖、JPEX台灣代言人陳零九、莊思敏，肥媽（Maria Cordero）、「幣少爺」黃鉦傑、陳定幫、YouTuber陳怡等。本網綜合捲入JPEX風波的明星、名人或KOL最新情況及回應。

現場直擊KOL林作涉串謀詐騙被警方拘捕【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

林作 ：林作承認自己有為JPEX宣傳，但在證監會公開點名JPEX無牌後，在社交媒體指「有鑑於今日香港證監會公開通告，林作及林作OTC為符合法規及證監會要求，今天起不會公開推廣及提及任何香港末有申請牌照的交易所」，其後於9月18日被捕，位於中環娛樂行的辦公室被搜證，發現一箱現金。

陳怡： 發聲明表示收到證監會指示，以後不會再提及證監會所提及的交易所，市傳陳怡位於永安廣場的辦公室於9月18日被警方搜證及被捕。

張智霖： 透過經紀人回應稱，近日才留意到張智霖的肖像被JPEX使用，指張智霖之前收到邀請拍攝廣告，當時JPEX向他們稱在海外有註冊，亦提供證明，故他們安排2022年3月拍攝，但同年5月得知JPEX已受到證監會監管後，曾書面通知JPEX在港取得牌照前不得使用張德霖肖像作任何廣告宣傳，因此會保留追究JPEX的權利。

陳零九： 透過經紀人限時動態指，陳零九與JPEX雙方的合作關係已於7月底結束，相關宣傳素材會盡快下架。其後陳零九也在自己限時動態中，指知悉JPEX事件後，想幫忙了解情況，但目前已聯繫不到JPEX相關人士，其他細節公司正在處理中，「相關單位如有調整需要，我方全力配合」。

莊思敏： 曾在社交平台上載影片介紹使用JPEX投資虛擬貨幣的莊思敏，指自己是苦主，損失約6位數，發調當日是跟一間找換店合作，那間找換店向她推介了JPEX。

肥媽： 被指曾為與JPEX關係密切的「CryptoPARD加密豹」拍宣傳片，但她回應傳媒時強調，無幫助JPEX宣傳。

陳定幫： 林作好友、風水師陳定幫曾替JPEX宣傳，暫未有回應。

幣少爺： 黃鉦傑已經刪除Youtube平臺上所有與JPEX相關的視頻，並在社交平台聲明指「本人以後不會再提及證監會指示所提及的交易所」。

鍾培生： JPEX贊助7月初在台北舉行的《The Cage 拳上2023 終於之戰》，邀請了鍾培生及香港前電競選手冠軍Toyz對戰，當時鍾培生在傳媒見證下收了1000萬元現金酬金，Toyz的酬金則透過平台支付相等於350萬元的加密幣。鍾培生暫未有回應。

相關文章：【虛擬資產】JPEX：周一凌晨12時下架理財頁面的所有交易

相關文章：【虛擬資產】警方宣布跟進JPEX事件 JPEX狂加USDT提幣手續費怪證監、證監反駁：JPEX從未聯絡（第3版）

相關文章：【虛擬資產】JPEX發聲明斥證監會不公平打壓 證監轉介警方 林作割席、新加坡攤位人去樓空