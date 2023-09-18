【蘋果動向】Apple Watch Series 9實踐碳中和　Tim Cook：仍可獲利

蘋果（Apple）發布會後，除iPhone 15系列成為熱話外，其行政總裁Tim Cook亦成傳媒焦點。近日，Tim Cook在訪問上表示Vision Pro的生產順利，亦回應了有關環保產品的議題。

Tim Cook接受CBS新聞訪問時，被問及混合實境裝置Vision Pro的推出時間表，有否遇到生產延誤的問題。而Tim Cook的回答和上周發布會時一致，他強調Vision Pro的生產處於正軌。

其次，全新Apple Watch Series 9為Apple首款碳中和產品，其部分錶殼及錶帶實現了碳中和。Tim Cook表示，他期望公司能證明實現碳中和仍能賺取利潤，並希望其他企業「盜取」這個做法。根據Apple的計算，公司的業務持續發展，但碳排放總量正在下降。

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高調批評X 令人厭惡

另外，Tim Cook亦在節目中評論了社交平台X（前為Twitter）。他指X明顯的反猶太主張十分厭惡，惟它仍是重要財產。Tim Cook表明他喜歡其為了讓人進行討論而存在的概念。

責任編輯：歐朗欣

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