今年以來，美國經濟復蘇強勁，美聯儲模型顯示三季度美國GDP或實現5.6%的年化環比折年增長，這將是近20年以來的最高增速水準。根據我們的測算，三季度也將是美國經濟本輪超預期反彈的達峰期，隨後美國經濟將進入趨勢回落階段。

首先，短期內美國經濟「再加速」。進入三季度以來美國經濟增長超預期再次加速，根據亞特蘭大聯儲的GDP空間狀態模型預測，三季度美國GDP或實現5.6%的年化環比折年增速，這是美國20年以來的最高增速水準。根據我們的計算，如果美國三季度GDP環比折年增速實現5.5%以上的增長，那麼美國季調後的實際GDP增長趨勢將重新回歸疫情前的長期趨勢水準。

其次，美國經濟三季度見頂，四季度末增長速度將邊際放緩。支出端和產業端資料均顯示了美國經濟再加速的事實，但我們認為美國經濟增速已經出現見頂回落跡象。首先，美國家庭部門超額儲蓄對私人消費支出的支持動力在減弱。實際上美國家庭部門超額儲蓄對私人消費支出的貢獻二季度以來已經邊際放緩。然而，由於美國通脹在二季度以來快速回落釋放了一部分通脹壓力，導致超額儲蓄對消費的邊際支持作用被通脹的回落對沖了。其次，儘管美國住宅投資強勢反彈，但預計地產投資強勢持續的週期不會太長。實際上，2023年三季度前，住宅投資對美國GDP的貢獻一直為負，住宅投資8月對GDP貢獻度迅速由負轉正顯示了房屋庫存對住宅投資影響的波動性很大。另一方面，美國抵押貸款利率再創新高，地產市場買家的購房意願始終受到來自需求端的抑制。最後，非住宅投資對GDP的貢獻度有限。製造業投資在非住宅類投資的占比為18%，在總的私人部門固定資產投資佔比區間為5-10%，而私人部門固定資產投資對GDP的貢獻度區間為15-20%。因此，若製造業投資短中期內進入景氣週期，對美國實際GDP的貢獻度仍然有限。

最後，美國就業市場已現趨勢性降溫跡象，工資粘性將逐步弱化。儘管8月非農資料表現不差，但實際情況還需9月最終資料驗證。2023年4月以來非農資料終值連續下修，企業雇傭資料收集率延緩，可能反映勞動市場景氣度存在弱化跡象。更重要的，我們結合美國勞動力市場薪資增速，職位空缺率，JOLTS主動離職率、勞動參與率、最終失業率整體情況來看，發現美國勞動力市場實際上已經出現趨勢性降溫跡象。結合二、三季度美國信用卡拖欠率的上升，勞動力市場中從事服務業的中低收入人群其支付能力可能會在2023年四季度末至2024年一季度出現明顯下滑。

責任編輯︰梁浩碩