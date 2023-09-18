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【歐洲經濟】歐央行委員：市場不應押注歐央行明年上半年減息

宏觀解讀 17:18 2023/09/18

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【歐洲經濟】歐央行委員：市場不應押注歐央行明年上半年減息

市場憧憬歐元區加息周期臨近結束，不過歐洲央行管理委員會委員兼拉脫維亞央行行長Martins Kazaks表示，歐元區的工資增長尚未見頂，故目前尚未清楚基礎通脹回落的幅度，市場不應押注歐洲央行明年上半年減息。

歐央行9月再加息25點子後，交易員開始押注該行於明年4月起開始降息，而部分經濟學家認為最早將於6月降息。

Kazaks接受外媒訪問時表示，市場不應該預期歐央行會太早開始降息，歐央行只會在確定通脹持續並顯著開始低於目標時，才會考慮減息。基於現時的宏觀情景，考慮於明年春季或初夏降息，還為時過早。

Kazaks早前在出席歐洲金融首長會議時提到，歐央行加息與否，須視乎通脹數據而定，並稱歐洲經濟正邁向「軟着陸」，即通脹逐步回落，同時經濟仍有增長，失業率僅溫和上升。他指，「我們最近的加息可能會加強這種情況」。

開市追揸沽

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記者：伍鍵文

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