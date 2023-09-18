【有相睇】SEA TO SKY三房套海景戶1150萬沽　 連辣稅累蝕逾280萬

為了盡快沽貨套現，個別業主不惜支付逾百萬辣招稅離場。中原地產伍錦基表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY 1座低層J室，實用面積790平方呎，三房套房連儲物房間隔，座向西南方，擁海景，6月開價1,380萬元，終減價230萬元，以1,150萬元易手，實用呎價約14,557元。

資料顯示，原業主於2021年3月以1,315.9萬元購入單位，現帳面蝕165.9萬元，物業期內貶值12.6%。由於持貨不足3年，故需付樓價一成之額外印花稅（SSD），涉約115萬元，若連辣招稅計，蝕280.9萬元離場。

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伍錦基表示，據了解，屋苑對上一宗同類型成交於上月錄得，當時屋苑1座低層D室，實用面積707平方呎，以1,099萬元易手，實用呎價約15,545元。

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