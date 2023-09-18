【增值課程】天文台天氣觀測公眾課程接受報名 經驗豐富氣象人員主講

全球暖化下，極端天氣更常見，社會對天氣預測的關注度愈來愈高。天氣香港天文台將於舉辦天氣觀測課程，課程現正接受市民報名，截止日期為10月3日。

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課程分為講座和天氣觀測練習兩部分，由經驗豐富的天文台氣象人員主講，內容包括基本天氣觀測技巧和方法，例如雲的觀測和分類。講者亦會介紹各種天氣現象和災害，並講解天氣圖、天氣諺語，以及天氣觀測在天氣預報的應用，以加深學員對天氣的認知，在天氣轉變時作適當的應對。

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此外，講者會向學員介紹如何運用「我的天文台」手機應用程式和天文台網頁內的天氣資訊，以及如何利用「社區天氣觀測計劃」平台分享天氣資訊。



課程共有兩節，分別在10月28日和11月4日日上午9時15分至下午12時30分，於天文台總部舉行。課程以廣東話進行，每位收費150元，截止報名日期為10月3日。



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有興趣的市民可到以下網頁瀏覽課程詳情及報名：請按此

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責任編輯：陳詠妍