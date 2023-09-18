英國央行本周或再加息到5.5% 數據暗示 「更接近 」結束緊縮週期

英國央行本周可能再次加息，經濟降溫開始令決策者感到擔憂。所有經濟學家都預測英國央行週四將把銀行利率從5.25% 提高到5.5%，這將是自2007 年以來的最高水平。

但另一方面，金融市場不如經濟學家那麼確定，上周五（15日）的利率期貨顯示暫停的可能性為25%，但兩者都認為，自2021年12月以來借貸成本的連續上漲已是強弩之末。

在所有這些之前的大幅加息中，都伴隨著經濟衰退。貨幣政策委員會（MPC）越來越多地考慮到了經濟衰退的問題，已經進行的 14 次加息尚未完全傳導到實體經濟中。

上周的許多數據都強調了英國央行行長貝利（Andrew Bailey）本月的評論，即英國央行 「更接近 」結束緊縮週期。

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盡管罷工等一次性因素導致了部分經濟產出的下降，但 7 月份經濟產出的下降幅度還是超出了預期，而且失業率已經超出了英國央行對整個第三季度的預期。

但由於英國的通脹率仍高於其他主要發達經濟體，英國央行官員的計算可以說更為複雜--英國火熱的工資增長數據仍指向通脹風險。

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巴克萊銀行（Barclays）首席英國經濟學家曼寧（Jack Meaning）表示：「雖然我們預計委員會的關鍵人物將圍繞加息25 個基點展開討論，但周期轉折點的不確定性和微妙平衡意味著我們相信兩邊都會有反對者。」與以往一樣，貨幣政策委員會在未來道路上所使用的語言以及意見平衡的變化可能會對市場產生重大影響。

花旗銀行（Citi）首席英國經濟學家本傑明-納巴羅（Benjamin Nabarro）表示，貨幣政策委員會最鷹派成員曼（Catherine Mann）上周曾警告不要暫停加息。納巴羅指：「曼恩明確表示反對暫停加息，並對貨幣政策委員會多數成員的判斷進行了駁斥，我們認為這是內部討論對她不利的跡象。因此，我們認為暫停加息是討論的一部分。」

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責任編輯：張瑋婷