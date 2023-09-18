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【能源供應】料能源需求增長10至30倍　歐盟拒依賴中國　下月擬研應對方案

科技 16:06 2023/09/18

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隨全球數數碼科技應用及對可持續發展的關注，各國對再生能源、鋰離子電池等能源需求不斷上升。有外媒披露歐盟內部文件指，為免能源供應挑選，阻礙提高歐洲工業和服務業生產力，歐盟將於下月就減輕對中國等國外能源供應的依賴性，展開討論。

【綠色科技】人工智能引領綠色未來　平衡能源效益與創新需求

外媒《路透社》引述一份由歐盟輪值主席國西班牙所草擬的文件指，由於再生能源存在間歇性限制，歐洲需要掌握儲存能源的方法，以實現到 2050 年二氧化碳淨零排放的目標。並預料歐盟在未來幾年內，對鋰離子電池、燃料電池和電解器的需求，將增加10倍至30倍；感應器、無人機、數據服務器、存儲設備和數據傳輸網絡等數碼設備的需求，亦將在這十年中急劇上升。

報道又提到，歐盟雖在製造電解槽的中間階段和組裝階段佔據強勢地位，在全球市場份額超過50%，但在對電動車至關重要的燃料電池和鋰離子電池方面嚴重依賴中國。據歐盟委員會統計，在2021年，即俄羅斯入侵烏克蘭的前一年，歐盟有40%以上的天然氣、27%的石油，及46%的煤炭，均由俄羅斯進口。停止從俄羅斯進口大部分能源，使衝擊歐盟能源價格及導致通脹，抑制了經濟增長。

與此同時，歐盟亦留意到這種對外國的依賴，可能會嚴重阻礙歐洲各國提供其工業和服務業的生產力，並可能阻礙應對氣候變化至關重要的農業系統現代化。故在文件中強調：「盡管歐盟對俄羅斯，及對中國的依賴性質可能不同，但若不採取強有力的措施，到2030年，歐洲能源生態系統對中國的依賴度，將與俄烏衝突爆發前，歐盟對俄羅斯的嚴重程度相似。」預料將於下月5日舉行的歐盟領導人會議中，討論相關的歐洲經濟安全問題。

【可持續發展】企業借助5G網絡 　平衡數碼轉型與碳排放

【智慧城市】高陞集團夥理大成立元宇宙+ 實驗室　斥1,000萬推動智慧城市研究

責任編輯：殷凱怡

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