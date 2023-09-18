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【MPF】MPF總資產值逾1.1萬億元 邊間強積金受託人為大贏家？

Hot Talk 16:06 2023/09/18

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8月份MPF資產總值單月驟縮334億元

據強積金（ MPF ）專家積金評級的最新統計，截至8月底止，有7間服務提供者的市場佔有率按月出現變化，當中僅宏利 （00945） 的市佔率獨升。另有6間卻下跌，包括滙豐（HSBC）、永明金融、中銀保誠、恒生 （00011） 及信安等，市料主因是重倉中港股票的MPF經營者，投資回報慘蝕，因GUM強積金顧問指，8月份港股基金為大輸家，急瀉逾8%，中國及大中華股票亦插水近7%，既大幅跑輸平均回報跌3%；更扭轉7月份港股勁彈7.1%。

港股基金成8月份大輸家

由於港股佔MPF比重高達21%，故其升跌影響不少。可惜，踏入8月受碧桂園 （02007） 爆雷，累及內房股債雙殺，押重注中港股票的營辦商，投資回報難免遭殃，遂令市場份額掉頭下跌。

檢視8月份成績表，宏利的市佔率逆市獨領風騷，管理MPF總額逾3060億元，市佔率急升0.3個百分點，專家相信主要受惠旗下4隻王牌產品：歐美日股票及國際股票勁彈所帶挈。

至於MPF總資產值於6月底重上1.1萬億元，7月份曾急彈逾363億元；奈何8月份又蒸發大部分收益，單月倒跌逾334億元，尚幸總額仍力守1.11萬億元。

8月份17間MPF營辦商市佔率

金融機構市佔率*
宏利27.5%（按月升0.3個百分點）
滙豐17.6%（按月跌0.1個百分點）
永明金融11.2%（按月跌0.1個百分點）
友邦 （01299） 9.0%
中銀保誠7.3%（按月跌0.1個百分點）
恒生 （00011） 5.8%（按月跌0.1個百分點）
信安5.6%（按月跌0.1個百分點）
BCT銀聯5.5%
富達4.3%
東亞 （00023） 2.6%
景順1.8%
交銀香港0.7%
新地 （00016） 僱主營辦計劃0.6%
雲鋒金融 （00376） 擁有的萬通0.4%
中國人壽0.4%
尚乘0.06%（按月跌0.01個百分點）
海通0.04%
*截至8月底
資料來源：積金評級

惟須注意，及至第4季，5大營辦商將出現執位，因景順與BCT銀聯屆時正式結盟，達成MPF長期協議。兩公司已於5月公布，BCT將成爲景順強積金策略計劃的保薦人，相關變動待積金局及證監會審批，預計於末季生效；BCT及景順將成立新的投資委員會，共同合作開發更多創新產品。

如以BCT現時管理的MPF逾615.34億元，景順為198.3億元，結盟後合共逾813.64億元，市佔率7.3%，將超越中銀保誠的807.13億元或7.2%，晉身5大。

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指8月底MPF的總資產值逾11146.33億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的平均開支比率（FER），8月份維持在1.32%。

另GUM強積金顧問總結今年首7個月的成績，宏利的市佔率增長0.23%，增幅為各供應商中最大，主要受投資回報所帶動（影響達0.16%）；反觀，佔有率流失最大為滙豐，錄得0.14%跌幅，當中約0.13%受資金流出拖累。

開市追揸沽

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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