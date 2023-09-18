▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴「雲上亞運村」系統將管理亞運村 實時分拆交通安排、提供天氣預報等資訊

杭州亞運將9月23日至10月8日期間舉行，作為杭州亞運官方合作夥伴的阿里巴巴 （09988） ，旗下雲端平台「阿里雲」將對亞運提供賽事管理、支援、成績發布、場館訊息等，屆時「雲上亞運村」系統將管理亞運村運作，同時亦會首次使用「雲上轉播」系統，轉播逾5000小時直播賽事。

「雲上亞運村」系統可實時分析交通安排及人員管理情況，提供場地預約、天氣預報等資訊，運動員亦可透過程式預約健身室等服務，預計可服務逾2萬名運動員、記者及政府人員。

阿里巴巴在土耳其投資20億美元

另外，彭博報道，阿里巴巴與土耳其總統Michael Evans會談後，宣布在土耳其投資20億美元的計劃。Michael Evans稱，阿里巴巴對土耳其的經濟基本面充滿信心，並已在當地最大電商平台Trendyol投資14億美元。

Trendyol於2021年估值達到165億美元，投資者包括軟銀集團、General Atlantic、卡塔爾投資局和阿布扎比主權基金ADQ等，而阿里巴巴持有76.1%股份。

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編輯：陳韻妍