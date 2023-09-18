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【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息

Hot Talk 15:32 2023/09/18

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綠債開始發售，中小行齊加港元定存息。

焦點港銀6個月港元定存年息比較

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其他港銀6個月港元定存年息比較

港銀年息（厘）起存額（元）備註
招商永隆4.35500萬9月5日減0.05厘，手機App存款
富融*4.3019月18日加0.1厘
星展4.305萬9月6日減0.05厘，指定理財戶及網上優惠
華僑銀行4.3010萬8月21日加0.25厘，現有或升級至宏富理財戶，新資金，上限800萬元；全新宏富理財戶須100萬元
集友4.25100萬9月7日減0.05厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至9月20日，額滿即止
中銀香港4.201萬9月12日加0.6厘，合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
滙豐4.201萬9月8日加0.6厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
建行亞洲4.20100萬9月12日加0.1厘，新資金
工銀亞洲4.20300萬8月11日加0.275厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立
南商4.15100萬7月4日加0.45厘，指定理財戶及新資金，至10月底
交銀香港4.052萬8月24日加0.05厘，指定電子渠道開立
上商3.9310009月12日加0.15厘，網上或流動理財
渣打3.801萬7月24日加0.4厘，新資金，網上銀行或SC Mobile優惠
Mox*3.80109月2日減0.4厘，新資金，上限50萬元
平安壹賬通*3.701009月19日減0.2厘
創興3.6050萬9月5日減0.05厘，網上或流動理財的雲利率，上限5000萬元
花旗3.52不設最低存款額9月13日加0.46厘，網上或手機銀行開立
恒生3.501萬8月9日加0.2厘，指定理財戶及合資格新資金結餘
天星*3.1010002月15日減0.45厘
livi bank*3.0020萬新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠
眾安*2.5115月17日減0.5厘
*虛擬銀行
註︰最終條款以銀行公布為準，截至9月18日

綠債開始接受認購，但今天（9月18日）港銀並非一面倒加息，有5間港銀調整港元定期存款息，當中兩減3加，包括星展微削1年期年息0.05厘，新息率至4.2厘；平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）降低半年期年息0.2厘至3.7厘。

建行亞洲微升1個月年息至4.6厘

反觀富融（Fusion Bank）上調半年期年息0.1厘至4.3厘，建行亞洲微升1個月年息0.05厘至4.6厘，大新 （02356） 連續兩天上調半年期年息，累升0.4厘至4.9厘，既跑贏綠債墊底息4.75厘，且續為相同存期的破頂息。

猶記得去年下半年臨近月結曾猛加息「瘋狂搶錢」的5間中小行，例如富邦、南商及大眾銀行等，如今只剩下大新及5連加的建行亞洲，繼續在關鍵日子勇搶季結錢。

如以大新的存款上限50萬元計，今天年息上調0.2厘至4.9厘，全新VIP客戶全期賺取12250元利息。

此外，回顧上周10間港銀已猛加不同定存息，完全扭轉前周13行劈息的趨勢。上周追趕加息快車者，最矚目的是中銀香港 （02388） 及渣打香港 （02888） 等。

專家以1個月拆息9連揚，新報5.09厘，料大小行齊搶季結錢，令加息吸存戰升溫。至於半年期拆息高企在5.23厘，較同期定存一哥的4.9厘高，凸顯勇於搶存的業界，未如去年底在牌面上「蝕息鬥搶」。

那邊廂，涉資150億元的綠債今天正式開售，致富證券董事暨證券業務主管郭家安今午回應本報查詢指，首天暫吸客逾180名，吸金約2400萬元；平均下注額超過13萬元，最大飛為30萬元。

全球聚焦本周四（21日）聯儲局是否凍息，以及主席鮑威爾對息率的前瞻指引。渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖今午對媒體說，儘管近期油價高企，但仍料儲局於9月及11月皆按兵不動，美國加息周期或已完結。

開市追揸沽

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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