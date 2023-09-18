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【券商點睇】研發能力堅實兼有政策利好長線 首予榮昌生物「買入」

股樓投資 18:42 2023/09/18

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第一上海表示，榮昌生物（09995）為中國少數具備完善的ADC藥物研發及生產能力的企業之一，研發能力堅實，政策亦利好創新藥企長期發展，並首予其「買入」評級；採用現金流折算估值，假設加權平均資本成本為9.9%、永續增長率為3%，僅考慮公司的「泰它西普」、「維迪西妥單抗」、「RC28」三款產品風險調整後銷售收入，測算得出公司合理估值為人民幣254億元（約288億港元），對應目標價48.9元。

 

 

 

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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該行指出，公司已有兩款創新藥產品獲批上市，另有6款藥物處於不同臨床階段，臨床專案共計超40項，覆蓋自免疾病、腫瘤、眼科等領域。按產品看，「泰它西普」在多個適應症中具有同類最佳潛力，在國內已經提交了類風濕關節炎的上市申請，並正在積極推進視神經脊髓炎譜系疾病、IgA腎炎、乾燥綜合徵、重症肌無力的三期臨床。積極的療效、廣泛的適應症及巨大的海外市場為該藥提供了廣闊的商業化空間。

 

「維迪西妥單抗」則差異佈局了胃癌與尿路上皮癌適應症，且在與PD-1抗體等藥物聯用方面也展現出優秀的療效，積極佈局前線治療和圍手術期輔助治療等新應用領域。此外公司與國際ADC龍頭企業Seagen合作開發，亦為該藥進軍海外市場提供更多可能性。另外「RC28」佈局眼科領域，已處於三期臨床階段。

 

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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該行又指，公司亦另有三款ADC藥物和一款PD-1單抗正處於二期臨床階段；融合蛋白「RC198」正在一期劑量爬坡階段。雙功能抗體平台即將進入產出期，「RC148」已獲批臨床，未來將有更多雙抗進入臨床階段，為管線持續補血。

 

 

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

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記者：鄭昊彤

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大行報告 人民幣 治療 產品 中特估 榮昌生物（09995） 港股 買入 目標價 中國

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