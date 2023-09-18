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【大行報告】大摩：海外市場有大開發潛力 上調泡泡瑪特目標價至32元

股樓投資 17:20 2023/09/18

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摩根士丹利表示，海外業務已成為泡泡瑪特（09992）的主要增長動力，並相信海外市場具有大的開發潛力；此外泡泡瑪特城市樂園即將開園，公司一款手機遊戲亦將於明年推出，料將為泡泡瑪特的IP帶來更強的吸引力。該行將其目標價由26元升至32元，並予「增持」評級。泡泡瑪特周一（18日）收報24.4元，升2.3%。


 

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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該行指出，泡泡瑪特上半年的海外銷售額按年增長1.4倍，且佔總銷售額的13%，惟僅有55家門店。公司計劃到年底在20多個市場將門店數量增加到約90家，並計劃在明年開設更多的門店。


 

 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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該行亦預計，公司今年下半年海外銷售額將按年增長約90%，明年將再增長約60%，達到總銷售額的20%。

 

 

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

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記者：鄭昊彤

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遊戲 銷售 個股分析 泡泡瑪特（09992） 大行報告 目標價 買入 港股 中國

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