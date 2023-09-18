【大行報告】摩通：料今年增長指引可實現 上調華潤燃氣至「增持」評級

摩根大通表示，華潤燃氣（01193）8月份燃氣量增長10%，對比上半年升7%，首季則增長4%。該行相信隨著宏觀勢頭趨穩，潤燃今年增長7%的指引有望實現，且有潛在上行空間，將潤燃評級由「中性」上調至「增持」，目標價由26.5元上調至27元。潤燃周一（18日）收報22.2元，升5.7%。





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該行指出，在潤燃與中石油簽訂十年供應合同下天然氣資源更加豐富、合同量增加，以及液化天然氣（LNG）價格按年下降，預計公司的燃氣利潤可由去年的45分人民幣，上升至今年的51分人民幣，到2025年可進一步升至53分人民幣。

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該行亦認為，隨著內地房地產寬鬆措施的實施，相信居民連接量的下跌情況或會放緩。

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記者：鄭昊彤