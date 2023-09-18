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土耳其總統要求Tesla建立工廠 SpaceX或與相關機構合作

環球政經 10:02 2023/09/18

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土耳其通訊管理局周一（18日）稱，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）要求Tesla（TSLA）首席執行官馬斯克（Elon Musk）在土耳其建立Tesla工廠。

埃爾多安援引馬斯克的話說，許多土耳其供應商已經在與特斯拉合作，土耳其是特斯拉下一家工廠最重要的候選國之一。

據土耳其國有阿納多盧通訊社報導，埃爾多安和馬斯克是在聯合國總部大樓附近的一座摩天大樓，土耳其大廈（Turkish House），舉行的一次會議上發表講話的。埃爾多安正在美國出席第78屆聯合國大會。

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埃爾多安還在會晤中表示，土耳其對人工智能和馬斯克的SpaceX公司的衛星互聯網企業Starlink的合作持開放態度。他援引馬斯克的話說，SpaceX希望與土耳其當局合作，獲得在土耳其提供Starlink衛星服務所需的許可證。

報導還稱，埃爾多安邀請馬斯克出席9月底在伊茲密爾舉行的土耳其航空航天和技術節Teknofest，並援引馬斯克的話說他很樂意參加。馬斯克還將於周一在加洲會見以色列總理內塔尼亞胡。馬斯克在 X 上發布消息稱，他們的會談將聚焦人工智能技術。

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馬斯克曾在今年 5 月表示，特斯拉可能會在今年年底前選定新工廠的地點。Tesla股價今年迄今已上漲了 123%，該汽車製造商周六表示，它已生產出第 500 萬輛汽車。

值得留意的是，馬斯克自稱是言論自由的絕對主義者，但他還是遵從了土耳其政府在該國審查內容的一些要求。在其他情況下，這家社交媒體公司則反對土耳其法院的命令。

 

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責任編輯：張瑋婷

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