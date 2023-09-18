朗城滙兩房660萬沽　創屋苑同類新低　4年貶值兩成

美國聯儲局議息在即，市場觀望氣氛濃厚，加上新盤頻頻以低價搶攻，令市場上薄弱的購買力被一手市場吸去，二手業主更為被動，需要加大減價幅度。中原地產王勤學說，剛過去周末元朗區僅錄2宗二手買賣，造價均創屋苑入伙後同類單位新低，其中朗城滙2座低層F室，實用面積532平方呎，兩房間隔，原開價665萬元，終以660萬元易手，實用呎價約12,406元，屬屋苑入伙後兩房最低價成交。

資料顯示，原業主於2019年7月以814.2萬元買入單位，持貨4年，現帳面蝕154.2萬元，物業期內貶值約19%。

王勤學指，Grand YOHO 1座中層A室，實用面積498平方呎，兩房間隔，原開價750萬元，終累減25萬元，以725萬元易手，實用呎價約14,558元，創屋苑入伙以來兩房造價新低。資料顯示，原業主於2016年9月以680.2萬元買入單位，持貨7年，現帳面獲利44.8萬元，物業期內升值6.6%。

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