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【一時佳話@iM網欄】如何避免走上失敗的道路？

名人薈萃 15:10 2023/09/18

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又到畢業季節，很多大學畢業生投入職場展開人生新階段。當然筆者公司也不例外，每年也有一批新人加入，並參加了一系列新人入職起動培訓。
基於保險理財行業的報酬制度，同事做得好，上司們也會水漲船高，所以絕大部分上司也會把自己的成功經驗和方法傾囊相授。但奇怪的是，只有一小部分新人會依樣畫葫蘆，而大部分人會用批判性的態度去對待這些經過時間考驗的方法，也不想像前人們那般辛苦，最後他們像沒有上過培訓一樣，用自己想出來的方法展業，最終鎩羽而歸，導致失去信心，辭職收場。這讓我想到一則網上故事：


笨鳥先偷步
隨着秋季的到來，很多候鳥也準備遷徙，向南方飛。然而，有一隻笨鳥卻煩惱着每次飛行都落在最後面，被同伴嘲笑。為了解決這問題，牠想出了一個辦法，就是「偷步」，只要在同伴們還沒有起飛之前，自己先飛便可以不落鳥後。
笨鳥坐言起行，牠在同伴起飛之前就已經飛走了。但是，牠很快就發現自己迷失了方向，於是牠只好落在一棵樹上等待同伴。
可是，等待了很久，牠還是沒等到同伴，心越等越慌，於是又沿路飛回起點。當牠回到原地時，發現渺無鳥煙，原來其他同伴也早已飛走了。
最終，這隻笨鳥惟有獨自飛往南方，可是途中經常迷路。最後，牠在一場大雪中凍死了。


網紅收入低
事實上其他行業甚至社會風氣也出現類似文首的景況。隨着自媒體時代的發展，越來越多年輕人將從事KOL、網紅和做直播視為理想職業。中國最新的網上問卷調查顯示，超過六成應屆畢業生受媒體宣傳影響，希望以網紅為職業，原因是像明星一樣容易賺錢。
而事實上超過九成的直播主每月收入不足5,000元人民幣。專家提醒，直播行業存在「二八定律」，只有20%的人賺取了80%的利潤。而且，直播行業對年齡有嚴格要求，大部分新入行的主播在經過一段時間每天既自律又高強度的直播後，發展太辛苦，及沒想像中容易，最後只能敗走。因此，對於想要進入直播行業的人，應該要對自己是否適合以及熱愛直播行業進行理性判斷，不要僅僅因為看到少數成功者便一擁而上。
笨鳥和網紅的故事告訴我們，沒有足夠實力，但好高騖遠的人是不會成功的，反而換來尷尬的處境。只有認清自己的缺點和不足，虛心學習，腳踏實地工作才是成長的關鍵。只看到別人的缺點，卻看不到對方的長處，也不可能真正了解對方。所以，別讓自我意識和虛榮心蒙蔽判斷力，從錯誤中學習，才能實現目標和夢想。

本文節錄至823期Focus《一時佳話》。

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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