紐約市Airbnb短租盤暴跌77% 要求房東出租期一直在場

美國紐約市政府早前設新規定打擊短期住宿，包括要求屋主在客人租用單位期限內一直在場。新例導致出租住宿平台Airbnb於紐約市的短租盤數量急跌77%，更帶動當地酒店租金飆升。

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該市打擊非法短租的規定於本月5日生效，規定屋主必須註冊並獲得市政府批准才可成為房東，否則與平台都可能面臨巨額罰款。

同一住宅內不得多於兩人入住，如租客入住時間不超過30日，房東期間必須在場。

政府嚴打短期住宿，導致大量租盤下架。旅遊行業網站Skift估計自6月4日至9月10日，Airbnb於紐約市的短租盤數量大跌77%，或導致大量旅客需另覓新住處。

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仲量聯行美洲區酒店及款待部行政總裁戴維斯（Kevin Davis）指，未來半年的酒店預訂量達到自2015年以來的新高。

搜尋引擎Google的數據顯示，紐約市酒店過去一周的搜尋量較過往60日急增24%，反映人們對紐約市酒店有極大興趣。

戴維斯指，紐約市的酒店房間供應絕對足以容納所有有意到紐約市的遊客。不過由於大量租盤下架，他預期酒店租金將會上升。

他也提到航空業下調機票價格刺激秋季旅行需求，其中紐約市8月的實際機票價格按月下跌14%，預期機票減價也會帶動酒店需求。

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責任編輯：鄭錦玲