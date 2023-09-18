  • 32°C
香港時間 : 2023918日 (週一) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾淵滄：工商物業 跌幅不小

名人薈萃 15:03 2023/09/18

分享：

分享：

香港數家主要銀行先後宣布調高按揭封頂利率，過去一年多美國加息，香港沒跟足，理由是香港銀行體系內的太多錢借不出。現在銀行決定提高封頂利率，說明銀行已不愁錢借不出。相反，銀行對放貸更謹慎，不少中小型地產商正面對銀行削減貸款額的壓力。樓價下跌，而且是長時間的下跌，使到銀行決定更審慎的處理按揭。因此，新增按揭全部提高利率封頂。簡單來說，是加息。

加息周期遠超預算

現在，不少人說美國加息已步入尾聲，香港的銀行卻選擇在這個尾聲時期加按揭利率，這意味着銀行現在是更加擔心貸款的安全性。是的，盡管人人都認為美國加息已到尾聲。但是，這個尾聲時期都遠遠超過一般人的預期。換言之，目前的高息仍會維持一段相當長的日子。長時間的高息一定會令部分企業及個人的財務狀態出問題，這些企業與個人在去年美國聯儲局開始加息時，原本以加息周期只有1年，1年後就會轉向減息。是的，過去許多次的加息周期都只有1年，而且1年後就馬上減息。因此，不少企業與個人都只為加息1年做準備。現在，息口已加了1年半，美國聯儲局仍然在說9月的議息會議仍可能再加息，就算9月不加，11月也可能加。何時減息？遙遙無期！

這是嚴重的，因為太多企業與個人錯誤地估計加息周期只有1年，因此在財務上準備不足，現在正面臨資金短缺，資金鏈斷裂的壓力巨大。每天都有企業與個人因無力償還銀行欠債而被逼賣掉物業，當中以工商物業的跌幅最大。香港缺乏工商物業的價格指數，否則必然看到其跌幅遠超中原城市領先指數。私人住宅的跌幅至今為止，仍不算大。年初至今，中原城市領先指數仍有些微的升幅，是上升，不是下跌。2022年12月30日的數值為156.77點，仍然低過近期的數字。這也說明私人住宅物業價格下跌的壓力，仍不是太大。

當然，聯儲局如此曠日持久地加息、不減息。已開始令香港銀行提高新造按揭的封頂利率，變相加息、壓力加大。今年內中原城市領先指數，跌破去年12月30日數字的機會相當大。

經濟壓力仍要加息

這一轉加息周期遠遠長過預期，原因是美國通脹問題揮之不去。國際石油價格已創出今年新高，而汽油價格是計算美國通脹率的一個主要指標。國際油價向上是有相當大的政治因素，不易改變。美國政府已經拋售戰略石油儲備，仍然壓不住油價上升。

香港面臨的經濟壓力比美國大，經濟增長下行壓力大，樓價下調的壓力大。但是，銀行利率仍然要跟隨美國加向上。

節錄自第830期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 置業安居

最新專欄文章 更多

工商物業 跌幅不小
2023/09/16
工商物業 跌幅不小
三重原因 辣招照舊
2023/09/11
三重原因 辣招照舊
曾淵滄：三重原因 辣招照舊
2023/09/11
曾淵滄：三重原因 辣招照舊
三重原因 辣招照舊
2023/09/09
三重原因 辣招照舊
未來公共房屋三重階梯
2023/09/05
未來公共房屋三重階梯
大學 政治 加息 香港 美國聯儲局 英國 國際集團 美國 通脹 議息

上一篇文章

【一時佳話@iM網欄】如何避免走上失敗的道路？

下一篇文章

【保你大】為寵物買醫療保 仲有第三者責任保都可以買 !
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】早前遭聯交所批評 雅居樂副主席陳卓賢離任
【內房危機】早前遭聯交所批評 雅居樂副主席陳卓賢離任
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月
iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費
【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款