曾淵滄：工商物業 跌幅不小

香港數家主要銀行先後宣布調高按揭封頂利率，過去一年多美國加息，香港沒跟足，理由是香港銀行體系內的太多錢借不出。現在銀行決定提高封頂利率，說明銀行已不愁錢借不出。相反，銀行對放貸更謹慎，不少中小型地產商正面對銀行削減貸款額的壓力。樓價下跌，而且是長時間的下跌，使到銀行決定更審慎的處理按揭。因此，新增按揭全部提高利率封頂。簡單來說，是加息。

加息周期遠超預算

現在，不少人說美國加息已步入尾聲，香港的銀行卻選擇在這個尾聲時期加按揭利率，這意味着銀行現在是更加擔心貸款的安全性。是的，盡管人人都認為美國加息已到尾聲。但是，這個尾聲時期都遠遠超過一般人的預期。換言之，目前的高息仍會維持一段相當長的日子。長時間的高息一定會令部分企業及個人的財務狀態出問題，這些企業與個人在去年美國聯儲局開始加息時，原本以加息周期只有1年，1年後就會轉向減息。是的，過去許多次的加息周期都只有1年，而且1年後就馬上減息。因此，不少企業與個人都只為加息1年做準備。現在，息口已加了1年半，美國聯儲局仍然在說9月的議息會議仍可能再加息，就算9月不加，11月也可能加。何時減息？遙遙無期！

這是嚴重的，因為太多企業與個人錯誤地估計加息周期只有1年，因此在財務上準備不足，現在正面臨資金短缺，資金鏈斷裂的壓力巨大。每天都有企業與個人因無力償還銀行欠債而被逼賣掉物業，當中以工商物業的跌幅最大。香港缺乏工商物業的價格指數，否則必然看到其跌幅遠超中原城市領先指數。私人住宅的跌幅至今為止，仍不算大。年初至今，中原城市領先指數仍有些微的升幅，是上升，不是下跌。2022年12月30日的數值為156.77點，仍然低過近期的數字。這也說明私人住宅物業價格下跌的壓力，仍不是太大。

當然，聯儲局如此曠日持久地加息、不減息。已開始令香港銀行提高新造按揭的封頂利率，變相加息、壓力加大。今年內中原城市領先指數，跌破去年12月30日數字的機會相當大。

經濟壓力仍要加息

這一轉加息周期遠遠長過預期，原因是美國通脹問題揮之不去。國際石油價格已創出今年新高，而汽油價格是計算美國通脹率的一個主要指標。國際油價向上是有相當大的政治因素，不易改變。美國政府已經拋售戰略石油儲備，仍然壓不住油價上升。

香港面臨的經濟壓力比美國大，經濟增長下行壓力大，樓價下調的壓力大。但是，銀行利率仍然要跟隨美國加向上。

節錄自第830期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。