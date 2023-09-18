【WhatsApp更新】WhatsApp新功能開放公測試用　毋需再手動驗證？

通訊軟件WhatsApp向來強調會看重用户私隱權。所以不斷推出新功能，保障用戶資料的同時，也讓用戶使用時更為方便。WhatsApp近日率先在Google Play推出公測版更新，新版本WhatsApp能自動進行驗證，免卻手動驗證的不便。

WhatsApp更新了要求加密驗證時的介面，顯示程式進行自動驗證，無需經用户之手，此過程為「密碼透明度」。雖加入新式驗證方法，但WhatsApp仍保留手動驗證功能。新介面仍有掃描二維碼和對比60位數字的人手驗證選項可用，作用户無法以自動驗證方式登入帳號的後備方案。

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外媒WABetaInfo指，功能透過檢查用户使用的連接是否全，以提升整體安全性及私隱，亦簡化了驗證過程。加上，不需要手動操作的關係，使用户能進行遠程驗證。

WhatsApp新版本為2.23.19.15，現時只供部分測試員試用，有望在未來數周開放更多人使用。

責任編輯：歐朗欣

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