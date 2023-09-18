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【自動化生產】便利妥引入AI系統　自動檢測口罩疵點

科技 14:54 2023/09/18

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隨著人工智能（AI）技術不斷發展和應用，有更多企業以此提升生產效率、降低成本。提供個人急救及護理產品的便利妥，近年引入香港科研平台人工智能設計研究所（AiDLab）的「人工智能紡織檢測系統（AiTIS）」，提升本港口罩廠生產力之餘，並確保產品質量和供應鏈的可靠性。

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AiTIS系統結合了圖像處理技術和AI技術，並配合工業相機鏡頭捕捉口罩物料影像，透過演算法自動檢測口罩的疵點，如污漬、原材料中混入的昆蟲、不合規的摺痕和壓印等。相比以往主要依靠人手目測進行外觀質量判斷，該系統最高速每分鐘可檢測500個口罩，令便利妥的整體口罩生產速度提高約25至30%。

便利妥執行董事李偉樑指，在疫情期間本港對口罩需求殷切，惟人手質量檢測限制了生產效能。加上基於安全考量，無塵間又難以容納更多品質監控人員。故該企在2021年年底開始試用AiTIS檢測，紓緩疫情期間緊張的人手編製，並提高產品的檢測質量和效率。

他續指，全自動化的檢測系統可以讓品質監控人員騰出時間，處理更多包裝、質量分析和管理的工作。另透露透過引入相關系統，該企每月可節省約10萬港元人工成本。

硬件與環境配合　成最大客制檢測挑戰

帶領團隊研發AiTIS系統的AiDLab行政總裁及總監黃偉強教授則指，AiTIS系統適用於各類紡織品，包括梭織布料、針織布料、無紡布、皮革製品。故是次與便利妥的合作，團隊只需針對便利妥的口罩檢測要求，對系統稍作訓練及微調。只花約2至3個月便可為該企提供客制化的檢測系統，當中更有大部分時間是用於挑選合適的硬件及安裝，以確保鏡頭及光線的配合可精準捕捉每個圖像。

為加深雙方合作關係，便利妥與AiDLab今（18日）簽訂合作備忘錄，進一步推動AI紡織檢測發展。兩人透露，將循便利妥東南亞地區工廠技術應用，及成人尿片、衛生 巾和其他無紡布類的個人護理和衛生用品生產線著手，料由香港便利妥團隊管理的馬來西亞生產線將會成為下一應用AiTIS系統的工廠。

便利妥與AiDLab今（18日）簽訂合作備忘錄，料由香港便利妥團隊管理的馬來西亞生產線將會成為下一應用AiTIS系統的工廠。（殷凱怡攝）

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