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【iPhone概念股】瑞聲科技近15億人幣 回購辰瑞光學7%權益

股樓投資 15:39 2023/09/18

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手機設備供應商瑞聲科技(02018) 宣布，斥約14.5億元人民幣，向22名賣家投資者收購全部所持辰瑞光學約7.167％股權，持股由約81.0949％上升至約８88.262％。交易完成後，辰瑞光學股權激勵持股平台持有2％，以及5名餘下投資者合共持有約9.738％股權。至3時瑞聲報14.1元無起跌。

中國太平逾20億人幣收購 北京養老社區項目  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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辰瑞光學主要從事光學產品研發、生產及銷售。去年辰瑞光學虧損約10.6億元人民幣，去年底淨資產約62億元人民幣。瑞聲表示，鑑於外圍宏觀經濟環境及行業市場發展，並為簡化辰瑞光學控股股權架構而收購有關股權。

另外內媒報道，蘋果(美：AAPL) iPhone 15 系列9月15日在內地正式發售，在當日發售時間晚上8時後的10分鐘內，蘋果網站一度癱瘓，顯示「無法連接到Apple Store」的畫面。雖然 iPhone 15 系列發布後曾受到輿論質疑無創新，但新機開售後在內地的銷情仍然不俗。

【券商點睇】上半年成功轉虧為盈 奈雪的茶有效驗證拐點邏輯  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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撰文 : 李尚毅

瑞聲科技（02018） 港股

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朗城滙兩房660萬沽　創屋苑同類新低　4年貶值兩成

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【一時佳話@iM網欄】如何避免走上失敗的道路？
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