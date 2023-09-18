【iPhone概念股】瑞聲科技近15億人幣 回購辰瑞光學7%權益

手機設備供應商瑞聲科技(02018) 宣布，斥約14.5億元人民幣，向22名賣家投資者收購全部所持辰瑞光學約7.167％股權，持股由約81.0949％上升至約８88.262％。交易完成後，辰瑞光學股權激勵持股平台持有2％，以及5名餘下投資者合共持有約9.738％股權。至3時瑞聲報14.1元無起跌。

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辰瑞光學主要從事光學產品研發、生產及銷售。去年辰瑞光學虧損約10.6億元人民幣，去年底淨資產約62億元人民幣。瑞聲表示，鑑於外圍宏觀經濟環境及行業市場發展，並為簡化辰瑞光學控股股權架構而收購有關股權。

另外內媒報道，蘋果(美：AAPL) iPhone 15 系列9月15日在內地正式發售，在當日發售時間晚上8時後的10分鐘內，蘋果網站一度癱瘓，顯示「無法連接到Apple Store」的畫面。雖然 iPhone 15 系列發布後曾受到輿論質疑無創新，但新機開售後在內地的銷情仍然不俗。

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