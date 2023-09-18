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【電動車】瑞銀：中國電動車市場持續整合　至2030年大型車企達10至12間　比亞迪海豹較競爭對手有約15%至25%成本優勢

股市 14:53 2023/09/18

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瑞銀證券中國研究部總監連沛堃（左）；瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻（右）

中國電動車市場發展蓬勃，瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，目前行業仍處整合期，參考美、日等成熟市場，認為至2030年有10至12間大型車企以不同方式及規模運作；而中國車廠2030年在全球市場佔有率預料從目前17%，倍增至33%，當中歐洲車廠的市佔率損失最大，傳統車企全球市佔率將由81%下滑至58%，而日韓車廠、高端及豪華車企受到的負面影響可能較少。

瑞銀最新拆解比亞迪 （01211） 面向大眾市場的電動車型「海豹」，探究比亞迪的供應鏈、成本結構和技術，並對標Tesla和最優秀的傳統車廠，結論海豹較競爭對手有約15%至25%成本優勢。值得留意的是，本次屬於瑞銀拆解的第三輛車，過去曾拆解Tesla（美：TSLA）Model 3及Volkswagen ID.3。

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瑞銀發現，「海豹」現時仍有約8%零部件屬全球採購，包括瑞典製造的零件及高通5G芯片，鞏旻稱，現時外地採購屬商業決定，惟一旦面臨禁運等貿易保護措施，相信可用國產零部件替代。他補充，與手機相比，汽車所需芯片一般是較低的製程，加上華為最新公布的5G手機使用國產芯片，相信問題不大。

對於歐盟官員預告將對中國電動車展開反補貼調查，鞏旻表示，内地目前並沒有為銷售電動車提供津貼，購車的稅務寬免亦僅限於國内，相反，歐盟向消費者提供數千元的購車補貼。他又稱，即使中國政府向車企提供設廠和研究補貼，但相關比例非常有限，不能解釋內地車企的成本優勢。以比亞迪、蔚來汽車 （09866） 和電池生產商寧德時代（深：300750）為例，相關補貼佔去年收入約0.4%、1.2%和0.9%。

他續指，中國車廠除了勞動力成本低，更重要的是具有技術、設計及生產效率等優勢。即使在德國或東歐地區設廠生產「海豹」，成本雖較中國直接出口高約一成，但售價仍較老牌車廠相近定位的車款便宜約25%左右，意味更具競爭力。

相關文章：【大行報告】瑞銀：比亞迪成本優勢領先Tesla 15%　2030年中國車廠全球市佔可倍增、誰最受傷

相關文章：【中歐角力】歐盟調查中國電動車補貼或須時9個月、Tesla或同受累　瑞銀反撐中資車？

開市追揸沽

記者：伍鍵文

港股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 比亞迪股份（01211） 瑞銀 貿易戰 美股 財政政策 新能源 中國市場
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