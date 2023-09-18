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【智能穿戴】IDC：中國次季可穿戴設備出貨量增17%至3350萬台　創去年以來最高

股市 13:57 2023/09/18

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【智能穿戴】IDC:中國次季可穿戴設備出貨量增17%至3350萬台　創去年以來最高

調研機構IDC發布《中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告》，指第2季中國可穿戴設備市場出貨量按年增長17.3%至3350萬台，創2022年以來的季度新高。

報告指，儘管尚未恢復至2021年的出貨水平，但受惠於戶外和出行活動逐漸放開，可穿戴市場需求開始鬆動，加上今年的中大型促銷活動，多款主流型號產品價格下調，故市場整體呈復甦趨勢。

消費者對價格的敏感度提高

期內，智能手錶出貨量942萬隻，按年增長11.5%；手環出貨量463萬隻，增長20.9%；耳戴設備出貨量1933萬部，增長19.5%。

IDC中國助理研究總監潘雪菲認為，價格刺激成為第二季智能手錶市場以至腕戴市場回暖的重要因素，反映消費者對價格的敏感度提高。

開市追揸沽

相關文章：【智能穿戴】IDC：首季全球可穿戴設備出貨量史上首次下滑　蘋果逆增6.6%蟬聯冠軍、小米插近24%

相關文章：【智能穿戴】IDC：去年Q4全球穿戴裝置出貨量年增1成兼創新高　蘋果、小米分居冠亞軍

編輯：陳韻妍

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