▲ 【智能穿戴】IDC:中國次季可穿戴設備出貨量增17%至3350萬台 創去年以來最高

調研機構IDC發布《中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告》，指第2季中國可穿戴設備市場出貨量按年增長17.3%至3350萬台，創2022年以來的季度新高。

報告指，儘管尚未恢復至2021年的出貨水平，但受惠於戶外和出行活動逐漸放開，可穿戴市場需求開始鬆動，加上今年的中大型促銷活動，多款主流型號產品價格下調，故市場整體呈復甦趨勢。

消費者對價格的敏感度提高

期內，智能手錶出貨量942萬隻，按年增長11.5%；手環出貨量463萬隻，增長20.9%；耳戴設備出貨量1933萬部，增長19.5%。

IDC中國助理研究總監潘雪菲認為，價格刺激成為第二季智能手錶市場以至腕戴市場回暖的重要因素，反映消費者對價格的敏感度提高。

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編輯：陳韻妍