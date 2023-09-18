沙特傳暫停與以色列談判 不滿內塔尼亞胡極右政府

中東媒體《Elaph》引述以色列政府官員消息指，沙特阿拉伯疑不滿總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）率領的極右政府，已通報美國指暫停與以色列就關係正常化的談判。

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有指內塔尼亞胡態度強硬，拒絕向巴勒斯坦人作出任何讓步。

《Elaph》指沙特質疑內塔尼亞胡政府的極端主義本質，正破壞以色列與巴勒斯坦人以及沙特和解的任何可能性。

據悉，沙特當局將以色列國家安全部長Itamar Ben-Gvir及財長Bezalel Smotrich視為極右人士，認為內塔尼亞胡接受了兩人提出的要求，因此不願與以色列繼續談判。

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不過以色列當局駁斥上述報道為假新聞，確認關係正常化協議已非常到位，堅稱兩國仍在進行討論。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上周三（13日）強調，沙特已向美方傳達，解決巴勒斯坦問題作為以沙關係正常化協議先決條件的重要性。

以色列外長科恩（Eli Cohen）上月則強調，巴勒斯坦問題不會成為以沙關係關係正常化的障礙。

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責任編輯：鄭錦玲