【華為發力】華為摺機Mate X5上手玩　炒價比原價高達7成

華為Mate 系列的新機，搶在蘋果發佈會之前開賣，搶佔了不少人的眼球，當中又以新摺機Mate X5 最具吸引力。雖然華為一直未有在香港公開出售Mate 系列，但有心的港人亦可北上到華為專門店預訂，又或在指定時間在網上搶購。不過，現在亦非所有專門店也提供預訂服務。究竟Mate X5有幾特別？



華為官方公布，Mate X5用OLED外屏，支持1-120Hz LTPO自適應刷新率，1440Hz高頻PWM調光，最高300Hz觸控採樣率內屏。而可折疊柔性OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高頻PWM調光，最高240Hz觸控採樣率。而電池容量也達5060mAh。



Mate X5的包裝不算特別華貴，但有齊需要的充電線。重245至的羽砂版(黑色)拿上手時沒有「墜手」感，開合位亦很流暢。上網、看短片速度與一般5G智能手機沒大分別。不過，若用慣Google Play Store 上的 app，就要用些方法去安裝。但對於華為的粉絲來說，應沒有甚麼難度。

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Mate 系列和新摺機Mate X5，就算在蘋果發佈會公布iPhone 15系列後，仍然有市有價，炒價比原高達7成。旺角先達三禾電器的simon表示，16GB+512GB版本較受歡迎，炒價約23800，而16GB+1TB典藏版更高達約318000。但他強調，炒價變化大，可以天天不同。

Mate X5的官方售價，分別為：

12GB+256GB版本：12,999人民幣（約13,993港元）

12GB+512GB版本：13,999人民幣（約15,070港元）

16GB+512GB版本：14,999人民幣（約16,146港元）

16GB+512GB典藏版：15,999人民幣（約17,223港元）

16GB+1TB典藏版：16,999人民幣（約18,299港元）



Mate X5（摺機）規格

屏幕 外屏：6.4吋

內屏：7.85吋 重量 243克起 芯片 官方未公布 後置相機 5,000萬像素主鏡頭+1,300萬像素超廣角鏡頭+1,200萬像素潛望式長焦鏡頭 前置相機 800萬像素鏡頭

記者：梁巧恩

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