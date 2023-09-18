【保你大】為寵物買醫療保 仲有第三者責任保都可以買 !

筆者約了一位舊客戶Patrick，他和太太第一次養狗，最近買入金毛尋回犬小狗Fanta。他有聽過寵物保險，但只是一知半解。從Patrick給筆者看的照片，原來牠不但「靚仔」，還很活潑。

Patrick：「自從牠來到我們的家，就為我們帶來很多歡樂，也令我和太太的生活變得更充實。所以，我想替牠買份醫療保險！」

主要提供醫療保障

森：「市場上的寵物保險，主要就是提供醫療保障，因為現在的寵物主人，大多都很愛錫自己的毛孩，真的當成是家庭一份子。如果牠們病了，很多都會想方設法去替牠們治療，但有時寵物的醫療費用，絕不比人便宜。所以，如果自己的寵物多病，每年開支也不少呢！」

Patrick：「正是呢！幸好我的狗狗還未有病過！我想問，寵物保險是怎樣保的？」

森：「好的，讓我告訴你吧！暫時市場上的寵物保險，主要就是保狗和貓的，而主要就是提供獸醫診症、治療、藥物、手術，以至化驗和化療，甚至行為治療等的醫療費用。還有也是頗重要的，那就是第三者責任的保障，萬一自己的毛孩弄傷人或導致別人的財物受損，寵物保險都可以提供一筆法律訴訟費用的保障。」

Patrick：「嗯，即是跟我的理解差不多，但我想問，寵物保險的保費，是不是跟歲數有關的？即是愈大的貓和狗，保費就愈貴？」

森：「完全正確，這跟人買的醫療保險一樣，按歲數計算保費，也有等候期，一般是一個月。但要留意，寵物保險也有最低和最高受保年齡限制的，有些是半歲才可以買，最大賣到8歲，之後只接受續保，過了某個歲數，更要重新核保才可繼續受保等等。另外，要留意的是，一般的寵物保險都會有墊底費的要求，以減低道德風險。」

Patrick：「墊底費？」

森：「是的，墊底費會隨寵物年齡增加而上升的。一般會是兩成至四成左右。」

Partick：「以每宗索償計？」

森：「是的！」

Patrick：「然後實報實銷？而且有上限？」

森：「對呀，市場上最高的每年賠償額是8萬元，但每個賠償細項也有上限的，例如診症，包紥、注射和藥物，以及造手術的費，又或者患上癌症時的化療費用等，本身都有上限，然後再受限於每年的賠償上限。」

Patrick：「明白，那麼，投保時有甚麼文件要交？是不是一定受保？」

森：「如果是狗狗，一般都要有晶片號碼，等於我們的身分證號碼。如果是貓，則可以是晶片號碼，或載有貓貓名字的疫苗注射記錄或醫療報告。至於核保方面，當然都是要健康良好，例如3個月內沒有意外或患病記錄，也未造過閹割之外的手術，沒有咬傷或攻擊人或其他動物的傾向或記錄。」

Patrick：「嗯，這也是合理的要求！但有沒有品種的限制？」

森：「問得好，如果是貓貓的話，是所有品種都可以投保，而狗狗的話，個別較凶猛的品種未必受保，但你的狗狗是金毛尋回犬，這是受保的。」

Patrick：「明白，但有沒有要注意的不保事項？」

森：「任何已存在的病都不受保，另外，由非獸醫提供的治療服務都不受保，以及由保單持有人或其家屬是蓄意令寵物受傷或患病而導致的治療費用都是不保事項呢！」

Patrick：「大致清楚，可以給我一份小冊子和保費表看看嗎？」

森：「可以呀！」

撰文：羅國森 資深財經編輯、現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格。

＊以上內容輯錄自第828期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳玉蓮