  • 32°C
香港時間 : 2023918日 (週一) 14:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】HGC環電推SASE託管服務　應對大灣區跨境網絡網安挑戰

科技 13:07 2023/09/18

分享：

分享：

HGC環電營運總裁（ICT業務、技術方案及產品）黃振華表示，企業要應對複雜的內地互聯網及網絡安全環境絕非易事，尤其跨境的網絡性能、規模可擴展程度和監管合規性，都可能成為痛點。（林宇翔攝）

近年愈來愈多本地企業進入大灣區發展，加上混合工作模式普及，業務運作轉移至雲端平台已是大勢所趨。為應對大灣區跨境網絡的網安挑戰，ICT服務供應商HGC環電宣布，推出結合安全存取服務邊緣（SASE）的一站式託管服務。

【iPhone 15預購】蘋果iPhone 15系列今晚8點開放預售　iPhone 15 Pro Max仍最搶手（不斷更新）

HGC環電表示，鑑於在大灣區營運的企業往往擁有高流動性的用戶，在跨境工作時需要依賴各種數碼設備、虛擬通訊和協作工具，因此SASE則是專門為這些企業應對大灣區跨境網絡網安挑戰，同時支持企業數碼轉型而設計。

為混合工作環境   提高網安穩定性

SASE由網絡安全公司Palo Alto Networks的Prisma SASE解決方案提供技術支援，以HGC環電的跨境網絡作為SD-WAN主幹網絡，並且利用HGC環電的安全營運中心（SOC）來監察 SASE雲端平台、客戶在地端數據中心和分部辦事處的設備，以及雲端虛擬設備，為混合工作環境提高網絡安全性及穩定性。

HGC環電營運總裁（ICT業務、技術方案及產品）黃振華提到，該公司透過5個從香港延伸的光纖電纜系統與內地直接連接，並在大灣區設有三個地區辦事處，包括大灣區總部及位於廣州的數碼服務營運中心（DSOC）；加上HGC環電團隊擁有逾200名員工，能提供24小時全天候監察、管理和支援服務。

【iPhone新App】Blackmagic推專業相機App　iPhone用户免費下載

他強調，網絡攻擊並不受地域邊境限制，企業無論位於何處，都可能成為黑客攻擊目標。因此於跨境及大灣區營運的企業必須配備一套全面的方案，以保護他們的網絡，讓員工能透過採用安全的跨境雲端技術，以提高生產力。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【iPhone 12輻射風波】iPhone 12電磁波風險再受質疑　比利時、荷蘭「跟機」調查
2023/09/15
【iPhone 12輻射風波】iPhone 12電磁波風險再受質疑　比利時、荷蘭「跟機」調查
【Google AI】Google語言模型Gemini推出在望　已開放予部分公司試用
2023/09/15
【Google AI】Google語言模型Gemini推出在望　已開放予部分公司試用
【Apple更新】iOS 17 5大安全性更新　將自動刪除驗證碼
2023/09/15
【Apple更新】iOS 17 5大安全性更新　將自動刪除驗證碼
【機迷熱話】PS5推紅藍銀三款新色外殼　10月預購最遲明年出貨
2023/09/15
【機迷熱話】PS5推紅藍銀三款新色外殼　10月預購最遲明年出貨

你可能感興趣

【iPhone 12輻射風波】iPhone 12電磁波風險再受質疑　比利時、荷蘭「跟機」調查
11:46 2023/09/15
【iPhone 12輻射風波】iPhone 12電磁波風險再受質疑　比利時、荷蘭「跟機」調查
【Google AI】Google語言模型Gemini推出在望　已開放予部分公司試用
13:05 2023/09/15
【Google AI】Google語言模型Gemini推出在望　已開放予部分公司試用
【Apple更新】iOS 17 5大安全性更新　將自動刪除驗證碼
14:52 2023/09/15
【Apple更新】iOS 17 5大安全性更新　將自動刪除驗證碼
科技產品 網絡保安 人工智能 市場拓展 數據中心 數碼轉型 雲端 大灣區 廣州 香港

下一篇文章

【芯片大戰】Google Tensor芯片走入末路？　傳下代只有細微更新
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone 15預購】蘋果iPhone 15系列今晚8點開放預售　iPhone 15 Pro Max仍最搶手（不斷更新）
【iPhone 15預購】蘋果iPhone 15系列今晚8點開放預售　iPhone 15 Pro Max仍最搶手（不斷更新）
【Apple更新】iOS 17 5大安全性更新　將自動刪除驗證碼
【Apple更新】iOS 17 5大安全性更新　將自動刪除驗證碼
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
【IG新功能】Instagram Notes增新功能　可播放30秒音樂
【IG新功能】Instagram Notes增新功能　可播放30秒音樂
【iPhone新App】Blackmagic推專業相機App　iPhone用户免費下載
【iPhone新App】Blackmagic推專業相機App　iPhone用户免費下載
【華為發力】華為摺機Mate X5開賣線上銷售再被「秒殺」　網傳炒價比原價高出過萬
【華為發力】華為摺機Mate X5開賣線上銷售再被「秒殺」　網傳炒價比原價高出過萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款