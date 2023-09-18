【網絡安全】HGC環電推SASE託管服務　應對大灣區跨境網絡網安挑戰

▲ HGC環電營運總裁（ICT業務、技術方案及產品）黃振華表示，企業要應對複雜的內地互聯網及網絡安全環境絕非易事，尤其跨境的網絡性能、規模可擴展程度和監管合規性，都可能成為痛點。（林宇翔攝）

近年愈來愈多本地企業進入大灣區發展，加上混合工作模式普及，業務運作轉移至雲端平台已是大勢所趨。為應對大灣區跨境網絡的網安挑戰，ICT服務供應商HGC環電宣布，推出結合安全存取服務邊緣（SASE）的一站式託管服務。

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HGC環電表示，鑑於在大灣區營運的企業往往擁有高流動性的用戶，在跨境工作時需要依賴各種數碼設備、虛擬通訊和協作工具，因此SASE則是專門為這些企業應對大灣區跨境網絡網安挑戰，同時支持企業數碼轉型而設計。

為混合工作環境 提高網安穩定性

SASE由網絡安全公司Palo Alto Networks的Prisma SASE解決方案提供技術支援，以HGC環電的跨境網絡作為SD-WAN主幹網絡，並且利用HGC環電的安全營運中心（SOC）來監察 SASE雲端平台、客戶在地端數據中心和分部辦事處的設備，以及雲端虛擬設備，為混合工作環境提高網絡安全性及穩定性。

HGC環電營運總裁（ICT業務、技術方案及產品）黃振華提到，該公司透過5個從香港延伸的光纖電纜系統與內地直接連接，並在大灣區設有三個地區辦事處，包括大灣區總部及位於廣州的數碼服務營運中心（DSOC）；加上HGC環電團隊擁有逾200名員工，能提供24小時全天候監察、管理和支援服務。

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他強調，網絡攻擊並不受地域邊境限制，企業無論位於何處，都可能成為黑客攻擊目標。因此於跨境及大灣區營運的企業必須配備一套全面的方案，以保護他們的網絡，讓員工能透過採用安全的跨境雲端技術，以提高生產力。

記者：陳卓賢

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