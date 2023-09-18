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【美股開市】布蘭特期油每桶見95美元　道指升5點、納指反覆　Arm跌4%、Tesla跌3%（不斷更新）

股市 22:33 2023/09/18

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美股周一開市牛皮，道指升5點，納指升2點或不足0.1%。布蘭特期油再升超過1%，每桶突破95美元關，紐約期油亦升1%，每桶迫近91美元；美滙指數反覆，暫報105.19；美國10年期國債息率繼續企穩4.3厘之上，暫報4.342厘。

焦點股方面，Arm（美：ARM）開市最多跌9%，其後跌幅縮窄至4%。英偉達（美：NVDA，Nvidia）曾跌3%，其後跌幅顯著收窄，及特斯拉（美：TSLA，Tesla）跌3%，蘋果（美：AAPL）反彈超過1%。美國三大車廠罷工情況陷入僵局，相關股份股價全綫受壓，通用汽車（美：GM）跌0.3%，福特汽車（美：F）及Stellantis（美：STLA）均跌超過1%

美國今日將會公布9月NAHB房屋市場指數。本周焦點方面，市場關注美國聯儲局及日本央行議息。另外，英國、日本及歐元區本周公布CPI等關鍵數據。

聯儲局本周將會舉行議息會議，外界普遍預期當局將維持利率不變，同時大幅上調經濟成長預測，並在點陣圖中暗示今年還會再一次加息。儲局官員近期不斷灌輸利率維持高位更長時間（Higher for longer）的思想，但利率若保持高位愈久，經濟下滑的風險就越高。市場現時目光已聚焦到經濟增長放緩。Vanguard Asset Management全球利率主管Roger Hallam指出，經濟現階段是向軟著陸過渡，抑或勞動力市場在朝更易引起衰退的方向減弱，當中存在不少問號。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局及日央行議息　料按兵不動　專家：美股已消化暫停加息的預期（附數據表）

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即市走勢︰

【22：30】道指升5點、納指反覆 Arm跌4%、Tesla跌3%

【21：45】布蘭特期油每桶見95美元 道指升25點、納指跌0.3% Arm開市跌7%、英偉達，Tesla跌逾2%

【21：30】Arm開市跌4% 道指升25點、納指跌0.3% 本周聚焦美、日議息

【18：40】道指期貨升26點、納指期貨升18點

【17：18】【歐洲經濟】歐央行委員：市場不應押注歐央行明年上半年減息

【14：53】【電動車】瑞銀：中國2030年電動車市場料僅剩10至12間車企　比亞迪海豹較競爭對手有約15%至25%成本優勢

【13：57】【智能穿戴】IDC：中國次季可穿戴設備出貨量增17%至3350萬台　創去年以來最高

【12：30】道指期貨升58點，報34985點，標指期貨升8點，報4506點，納指期升20點，報15412點。

【10：57】【TSLA】Tesla歷史性出產第500萬電動車　由上海超級工廠生產

【10：18】【富士康母企】鴻海擬1年翻倍印度僱員及投資

【09：35】【AAPL︱iPhone15】郭明錤解構邊款iPhone15需求較去年弱　禁用報道、華為歸來影響有幾大？

【07：30】美股上周五為四巫日，加上美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為67.7，遜預期69，以及美國汽車工會罷工，利淡市場氣氛，拖累美股下跌。納指曾急跌1.7%， 道指最多跌過334點。道指最終跌288點或0.8%， 報34618點； 納指跌217點或1.6%，報13708點，標指跌54點或1.2%，報4450點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】消費信心放緩　道指跌288點　納指挫1.6% 英偉達跌3.6%（不斷更新）

開市追揸沽

責任編輯︰梁浩碩

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