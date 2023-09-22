【美股盤前】美期回穩　道指期貨升17點、納指期貨升0.4%（不斷更新）

美國太平洋資產管理公司（PIMCO）創辦人之一，被稱為「債王」的格羅斯（Bill Gross）表示，即使聯儲會停止加息，債市投資者的痛苦也還沒有結束。他指出，由於黏性通脹和政府不斷擴大赤字，債市將第三年遭遇創紀錄虧損。他把政府的財政刺激比喻為「從直升機上撒錢」。並敦促投資者減少持有美國國債和公司債。

美國10年期國債息率靠穩，暫報4.475厘；美滙指數上升，暫報105.64。

美股期貨周五於盤前回穩，道指期貨升17點，納指期貨升60點或0.4%。美國、英國、德國及歐元區今日將會公布9月製造業及服務業PMI。

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即市走勢︰

【18：50】美期回穩 道指期貨升17點、納指期貨升0.4%

【12：21】道指期貨升66點，報34403點，標指期貨升7點，報4379點，納指期貨升37點或0.2%，報14900點。

【11：26】【Microsoft】微軟Windows 11將引入AI助手Copilot 新款Surface電腦9.26起接受預訂

【11：09】【日圓走勢】日本央行維持貨幣政策不變 日圓續走弱、兌港元跌至「5.25算」

【09：47】【NVDA】英偉達力拓印度AI市場、瞄準當地人才及數據 對沖中國風險

【08：36】【美國加息】儲局前「鷹王」布拉德︰儲局可能需要進一步加息 以防通脹再加速上升

【08：14】【美國經濟】兩前儲局官員分別認為 美國經濟難以實現軟着陸

【07：31】【債務上限】美國政府停擺倒數9天 共和黨投票前爆內亂 眾議院直接休會到下周二

====以下為9月21日美股市況====

在共和黨內保守派反對下，國防撥款法案程序表決落敗，美停擺危機升溫，並波及俄羅斯烏克蘭戰爭 ；同時意味稍後交由眾議院審理的短期撥款法案（CR）也可能不獲通過，國會可能無法趕及在10月1日前通過撥款法案，聯邦政府部門勢暫關閉。

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烏克蘭總統澤連斯基訪問美國，要求金錢援助，不過，其法案亦在眾議院遭到阻撓，澤連斯基亦無如去年一樣，在眾議院發表講話，只能私下會見議員。眾議院議長麥卡錫昔年的得力戰友共和黨議員Greene Eli Crane及Marjorie Taylor，反對國防開支法案，Greene反對將3億美元對烏援助納入法案，這個舉動出乎麥卡錫意料。

這是該法案第三次未能在眾議院獲得通過。麥卡錫在投票結束後對記者表示，「有兩個人突然改了主意，我得想辦法解決這個問題，以前他們給我的印象不是這樣的」。

風險升溫，資金急掟美債，美10年債息升至4.5厘水平。道指最多挫382點。

截至今晨4時（即收市），道指跌370點，報34070點；標指跌42點，報4330點；納指跌245點或1.82%，報13223點。

另一方面，美首領失業救濟降至今年1月以來新低，顯示就業強勁，市場開始認同儲局今年仍有機會再加息1次。

美30年期定息按揭利率升至7.19厘 ； 滙豐策略師調高對今年底美10年期債息的預測，將為3.5厘，而不是原先估計的3厘；2024年底目標維持在3厘不變。

美銀表示，在消費者支出按年上升4%的強勁情況下，美國陷入衰退的可能正變得越來越低。該行指美國消費者仍在花錢購買商品和旅遊，信用卡和借記卡付款都維在高位。與此同時，消費資產質量仍然非常強勁，成為華爾街少數開始看好經濟前景的大行。

英倫銀行決定跳過一次加息，英鎊滙價走弱，美滙指數硬淨，暫報105.4。

前美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德稱，聯儲局可能需要進一步加息並維持在更高水平，以防範通脹再加速上升的風險。

前美國財政部長薩默斯則指，聯儲局對美國經濟預測過於樂觀，存在著通脹加速和經濟增速不及其預期的雙重風險。「甚至可能兩者都成為現實， 變成一種滯脹式的局面。」薩默斯稱讚鮑威爾放棄前瞻指引， 並準備根據形勢發展靈活應對數據和展望。

前債王， 太平洋投資管理公司（PIMCO）首席執行官格羅斯表示，即使聯儲局停止加息，債市投資者的痛苦也還沒有結束。格羅斯在最新投資展望中寫道，由於粘性通脹和不斷擴大的赤字，債市將第三年遭遇創紀錄虧損。他把政府的財政刺激比喻為「從直升機上撒錢」，敦促投資者減少持有美國國債和公司債，10年期美國國債價值被高估。

聯儲局發出鷹派信號蓋過英國央行暫停加息的影響，歐洲股市周四下跌。泛歐STOXX 600指數收跌1.3%，創7周來最大單日跌幅。英國股市收跌，抹去英倫銀行維持利率不變帶來的小幅上漲。英國食品雜貨電商Ocado Group Plc創下11年來最大跌幅。

美國房屋按揭擔保公司房貸美（Freddie Mac）表示，本周30年期定息按揭平均新造利率升至7.19厘，是連續第6周處於7厘以上水平，前一周為7.18厘。

美國8月領先指標跌0.4%，預期為下降0.5%，前值為跌0.4%。美國今日將會公布8月二手樓銷售數據。

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即市走勢︰

【00：55】捷豹與特斯拉簽署協議，獲得使用超級充電站的權限。捷豹將於2025年開始在電動汽車上使用NACS連接器。

【00：19】谷歌：與博通的晶片合作關係不會發生變化。博通（AVGO）跌幅收窄至不足2%。

【23：54】南非股指收跌將近2.3%，騰訊大股東Naspers跌約5.1%跌幅第二大

【23：38】隨著美國政府停擺截止日期臨近，美國眾議院再次拒絶就2024財年國防支出法案展開辯論。

【23：35】歐股收市下跌， 德股跌1.3%， 法股跌1.6%， 英股跌0.7%， 泛歐STOXX 600指數跌1.3%

【23：15】美股下跌， 投資者避險日圓， 美元兌日圓跌幅擴大至0.7%，刷新一周低位至147.33。道指跌超200點，成分股思科跌超4%，卡特彼勒和陶氏化學跌超2%，賽富時、高盛等至少跌約1.7%，微軟則漲0.3%，英特爾漲0.8%。標指跌超1.1%，亞馬遜跌超3%、谷歌C跌2.1%、英偉達跌1.6%；納指跌約1.3%。

【21：30】道指開市跌105點、納指跌0.9%

【20：38】美債息直飆4.5厘 道指期貨續跌220點、納指期貨跌1.3%

【20：30】【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟人數回落至20.1萬人 少過預期│費城聯準會企業展望跌至負13.5 遜預期

【18：39】美債息升穿4.4厘 儲局暗示年底加息1次 道指期貨續跌157點、納指期貨跌0.8%

【17：29】【宮崎駿】吉卜力工作室「易主」、成日本電視台子公司 宮崎駿不同意兒子接手？

【17：04】【投行裁員】瑞銀據報裁走70%瑞信駐港股票分析員

【16：48】【美國加息】鮑威爾「鷹派」言論等於美息走向？ 一文看金融機構指息口如何影響經濟及資本市場（不斷更新）

【13：30】【TSLA】Cathie Wood近一周4度減持Tesla 套現約5000萬美元

【12：12】道指期貨跌60點，報34669點，標指期貨跌12點，報4435點，納指期貨跌59點或0.4%，報15092點。

【10：41】【科技股女股神】Cathie Wood購Rize ETF拓歐洲市場 擬年底前在歐推一系列主動式ETF

【08：50】【美國加息】「新債王」岡拉克︰儲局維持利率不變是最好決定

【08：12】【美國加息】摩通戴蒙︰為抗持續通脹 儲局可能不得不進一步加息

【06：46】【美國加息】聯儲局終極加息路綫圖曝光 鮑威爾記者會講什麼？

====以下為9月20日美股市況====

美國聯儲局決定維持利率不變， 同時暗示在年內還會再加息一次 ；主席鮑威爾指出，準備在適當時候進一步加息，按兵不動並不意味已經達到了所尋求的立場，但亦相當接近需要達到的水平，中性利率可能高於長期利率。降低通脹的前提，是GDP一段時間內低於趨勢水平，預計8月份核心PCE通脹按年上升3.9%。

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議息結果揭盅後，美股反覆偏軟，截至今晨4時（即收市），道指倒跌76點，報34440點；標指跌41點，報4402點；納指跌209點或1.53%，報13469點。美滙指數最新報105.37；美2年債息報5.174厘；美10年債息報4.399厘。

點陣圖顯示，儲局預測今年利率中位數維持5.6厘，意味年內可能再加息一次。明年將減息0.5厘，少過6月時預期的1厘。

利率互換合約顯示，交易員們降低2024年FOMC降息概率的預期，將聯儲局首次降息的時間預期推後至2024年9月份。

標普指美國在接下來12個月內出現經濟衰退的可能性，雖自年初以來有所減弱，但仍然高達30%至35%。

美國聯邦政府到10月1日有機會面臨停擺，早前美國財長耶倫預期政府不會停擺，眾議院議長麥卡錫最新指出，在事件上取得了進展，現時情況更接近避免停擺。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年期固定抵押按揭貸款利率上周由7.27厘升至7.31厘，貸款申請增加5.4%，其中再融資申請增加13%，新屋貸款申請增加2%。

景順環球首席市場策略師 Kristina Hooper指出，美國汽車工人聯合會（UAW）上周舉行罷工。可能也會對工業生產造成負面影響，取決於罷工持續的時長和範圍，若罷工持續時間過長，可能推高美國通脹。對於聯儲局即將公布的議息結果，他預期當局會在會議上按兵不動，但可能是「鷹派暫停」，因為儲局正試圖以強硬的態度抑制金融環境放寬。他坦言，過分緊縮仍是當前較大的一個風險，因此美聯儲應暫停加息。

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即市走勢︰

【02：43】美國2年期債息一度轉跌，逼近5.08厘，美聯儲決議聲明和點陣圖發布後一度漲至5.148厘。

【02：32】紐約10月原油期貨收跌0.92美元，跌幅1.01%，報90.28美元/桶。

【02：15】聯儲局點陣圖顯示，2023至2025年底聯邦基金利率預期中值分別為5.6%、5.1%、3.9%， 6月預期分別為5.6%、4.6%、3.4%，到2026年底為2.9%，長期維持在2.5%。

【01：51】紐約10月黃金期貨收漲0.69%，報1948.60美元/盎司。12月黃金期貨收漲0.68%，報1967.10美元/盎司。

【01：31】加拿大央行9月會議紀要顯示， 官員擔心維持利率不變會增加降息預期。鑑於核心通脹前景不確定，仍需要保留進一步收緊政策的行動選項。央行正在觀察核心通脹動能，以及CPI前景展望。在9月會議上沒有討論降息問題。

【01：22】通用汽車表示，由於全美汽車工人聯合會（UAW）在密蘇里州罷工，堪薩斯裝配廠將於當地時間周三停產。

【00：45】美股今年第三大IPO：波士頓營銷自動化平台科技供應商Klaviyo美國IPO首日開盤漲22.5%，報36.75美元，IPO發行價為每股30美元。5.76億美元IPO獲得將近30倍超額認購。

【00：43】德意志銀行行政總裁 Christian Sewing：如果不立即解決結構性問題，德國將淪為「歐洲病人」。

【00：20】美國眾議院議長麥卡錫表示， 無法保證眾議院共和黨成員， 會在9月21日批准權宜性開支立法草案。

【00：17】市場消息：亞馬遜（AMZN）推出壁掛式智能家居控制平板電腦Echo Hub，售價179.99美元。

【00：09】谷歌（GOOG）從10月1日起，所有谷歌雲網絡標準層的新老客戶，每月都有資格獲得200GB免費互聯網數據傳輸。

【23：45】歐洲股市收漲，德國DAX30指數漲0.75%，英國富時100指數漲0.95%，法國CAC40指數漲0.67%，歐洲斯托克50指數漲0.81%。

【23：41】俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯將在年底前將石油出口量，從5月至6月平均水平減少30萬桶/日。

【23：05】儲局議息結果倒數約2小時 美滙跌穿105關 道指升160點、納指跌0.2%

【22：30】儲局議息結果倒數約3小時 麥卡錫指聯邦政府接近避免停擺 道指升160點、納指跌0.1%

【22：00】儲局議息結果倒數約4小時 道指升144點、納指升0.2% Arm再跌超過3%迫近上市價

【21：30】道指開市升54點、納指升0.1%

【21：06】【任天堂】「Nintendo Live」首度登陸香港 將於11.25及26在會展舉行

【20：57】【美國經濟數據】美國30年定息按揭利率7.31厘 按揭申請增加5.4%

【19：29】【資金流向】大摩：歐美基金沽中資科技股 9月至今淨走資117億

【19：15】聯儲局議息結果公布前 道指期貨升77點、納指期貨升27點

【19：03】【金管局】余偉文：外匯基金投資考慮保留更多現金和更短期貨幣市場產品

【19：00】【私募基金】高盛資管2隻私募二級市場基金完成152億美元募集

【17：53】【油價走勢】高盛上調未來12個月布油預測至100美元 惟料難以持續超過105美元

【17：43】【分析｜美股】Pimco料標普500指數要跌15%？ 全因一個因素拖累

【17：26】【新加坡醜聞】前總理之子吳仁軒涉操縱股價被控 近月政商界清廉形象受損

【16：31】【日本股市】東京2024年11月延長股市交易時段30分鐘

【16：14】【美國加息】PIMCO：市場低估美國多加息一次機率

【14：23】【美股焦點】迪士尼擬擴園區業務 未來10年投資4680億港元

【12：13】道指期貨跌39點，報34778點，標指期貨跌4點，報4485點，納指期貨跌26點，報15349點。

【11：42】【美股焦點】美國車廠工會UAW研擴大罷工 福特先與加拿大工會Unifor達臨時勞資協議

【11：24】【adidas】Adidas CEO：加碼投資中國 進一步做好品牌本土化

【10：33】【中歐角力】德國據報強迫電訊商減少使用華為及中興設備 柏林更不使用中國製網絡零件

【08：37】【日圓走勢】耶倫︰日本若為緩和滙率波動而干預滙市 做法是可以理解

【08：04】【中歐角力】 歐盟委員會主席：中國電動車業收到大量政府補貼 破壞競爭環境

【07：40】【美國加息】聯儲局將公布議息結果 暫停加息機會有幾高？幾時開始減息？

====以下為9月19日美股市況====

聯儲局昨日展開一連兩日議息會議，市場幾乎一致肯定今次會議將再度跳過一次加息，但年內依然有加息可能性，令美債息持續高企，10年期債息升穿4.36厘水平，半年期債息更一度逼近5.5厘關。

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美股全日走勢向下， 道指最多曾跌312點， 納指亦一度跌1%。本港時間今晨4時，道指跌106點或0.3%， 報34517點，納指跌32點或0.2%， 報13678點， 標指跌9點或0.2%， 報4443點。英特爾（美：INTC）收跌4.3%， 為道指成份股表現最差股份。

焦點股方面，Arm（美：ARM）持續走弱，收跌4.88%，連續三個交易日下跌且跌幅均超過4%，報55.17美元，市值566.07億美元，即市一度跌逾7%至低見53.88美元，迫近51美元的上市價， 創9月14日美國IPO以來新低。

在通脹放緩，經濟保持強勁，美國看似能夠「軟着陸」之際，國際油價重燃升浪，由於俄羅斯和沙特阿拉伯持續減產，加上澳洲天然氣供應不穩，環球能源價格近日持續上升，紐約期油即市曾再升逾2%，突破每桶93美元，為超過1年高位；布蘭特期油亦升至迫近每桶96美元水平， 尾市稍回至94.61美元， 仍升0.2%。美國財長耶倫稱，希望石油和天然氣價格能夠穩定下來。

另一方面，對於聯邦政府或會在10月出現停擺，財長耶倫相信絕對沒有理由發生政府停擺，亦未嘗試估計相關影響，認為經濟不需要遭受衝擊。

支持美國政府運作的撥款法案將於9月30日屆滿，倘國會沒有通過新的撥款法案，華府部門的運作便要停止。高盛此前估計，若停擺一周，美國本地生產總值將會減少0.2個百分點。

太平洋投資管理公司（PIMCO）分析員認為，倘長時間停擺，便不會公布新經濟數據，將導致聯儲局不大可能在11月加息。

美國8月新屋動工由144.7萬間大跌11.3%至128.3萬間，創3年以來低位；建築許可由升6.9%至154.3萬間。新屋動工數據下跌，令債息升勢放緩，至4.35厘以下。

美滙指數回軟，繼續在105關爭持， 即市低位曾見104.81， 最新報105.13， 跌0.1%。

美國汽車工人聯合會（UAW）表示，如果與底特律三大汽車製造商的談判無法取得「重大進展」，將在美國時間周五（22日）中午擴大罷工規模。雖然美國財長耶倫表示現時判斷罷工影響為時過早，但事件確實對三大車廠股價有影響，市場憂慮情緒亦有上升跡象。通用汽車（美：GM）和福特（美：F）早前已宣布解雇部分沒有參與罷工的工人，理由是罷工行動產生溢出效應（Spillover Effect）。

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即市走勢︰

【04：02】美國電動滑板車生產商Bird Global（美：BRDS）收漲103.64%，報1.43美元。

【04：02】綫上食品雜貨配送公司Instacart（美：CART）美國IPO首日收漲12.33%，報33.70美元，市值大約93億美元。

【04：01】熱門中概股普遍下跌，蔚來汽車初步收跌17%，拖累納斯達克金龍中國指數初步收跌約2.1%，小鵬汽車跌超5%，理想汽車跌超3%，京東、騰訊音樂、拼多多、百度跌超1%，滿幫、唯品會、嗶哩嗶哩、富途控股、網易小幅下跌。愛奇藝、阿里巴巴小幅上漲。

【03：25】斯坦福大學發言人表示，將退還FTX基金會及其關聯公司的捐贈。

【03：05】美國10年期國債收益率上漲至4.367厘，為自2007年以來最高水平。

【03：02】馬斯克的大腦晶片初創公司 Neuralink表示，該公司已獲得獨立審查委員會的批准，可以開始針對癱瘓患者的大腦植入物進行首次人體試驗。

【02：51】美國5年期國債收益率上漲至4.512厘，續刷2007年以來最高水平。

【02：51】美國電動滑板車生產商Bird Global股價漲超過100%。該公司之前以1900萬美元收購同行競爭對手Spin公司，從而成為北美地區最大的微型交通設備生產商。

【02：35】紐約10月原油期貨收跌0.28美元，跌幅0.31%，報91.20美元/桶。

【02：33】美國司法部仔細調查馬斯克過去多年間，在特斯拉公司領取津貼的狀況。司法部在搜尋有關特斯拉與其他實體之間進行交易的相關信息。

【01：47】加拿大央行副行長表示， 過去幾個月CPI數據的波動並不罕見，但潛在通脹近期下行動力較小。如果有必要，將準備進一步提高政策利率。

【01：43】紐約10月黃金期貨收漲不到0.01%，報1935.30美元/盎司。12月黃金期貨大致收平，報1953.70美元/盎司。

【00：50】美國最大在綫雜貨配送公司Instacart（美：CART）上市首日開漲逾40%，股價報42美元，IPO定價30美元/股。

【00：47】前美國總統柯林頓與以色列億萬富翁Ziv Aviram將啟動規模約10億美元的氣候基金，後者是MobilEye的聯合創始人。

【00：46】市場消息：營銷自動化和電子郵件平台獨角獸Klaviyo，計劃將美國IPO股票發行價定在美股29美元或更高水平。

【00：39】馬斯克實控的X公司（原推特）進一步裁員，涉及信託和安全。

【00：30】「蔚小理」集體走低，蔚來汽車（美：NIO）跌幅擴大至15%，小鵬汽車（美：XPEV）跌近7%，理想汽車（美：LI）跌近4%。

【00：27】Bill Hwang和Archegos Capital Management要求駁回美國證券交易委員會（SEC）民事市場操縱指控的動議，遭美國聯邦地區法院法官拒絕， 但縮小SEC針對前Archegos首席財務官Patrick Halligan的指控範圍。

根據檢方，Hwang於4月27日被捕，因Archegos倒閉而被控欺詐，Archegos持倉規模一度達1,600億美元。爆倉令銀行損失100億美元，促使瑞信集團螺旋式惡化。

【00：17】多隻熱門中概股下跌，納斯達克金龍指數跌幅擴大至2%，成分股蔚來汽車和盛豐物流維持超過12%跌幅，小鵬汽車跌5.7%，理想汽車跌3.2%，京東跌1.9%，B站跌1.1%，晶科能源跌1.0%，陸控則漲2.8%。

【00：10】太平洋投資管理公司（PIMCO）多資產策略投資組合經理Erin Browne表示，隨著美國決策者試圖實現經濟軟著陸，原油價格飆升是可能衝擊股市的因素之一。Browne認為，股票投資者未將經濟衰退的概率考慮在內，而油價走高等威脅因素則可能推動標普500指數下跌15%左右。

【00：07】亞馬遜表示，今年假日購物季將招聘25萬名員工，並將物流人員的平均工資提高到每小時20.5美元左右。亞馬遜並指今年將投資13億美元用於加薪。

【00：05】據市場消息， 阿里巴巴（美：BABA）表示，公司正使用新的英特爾（美：INTC）中央處理器芯片來服務於其大型語言模型。

【23：39】美國銀行：預計美國10年期國債收益率，未來數月將交投於3.75厘至4.25厘區間。

【23：35】歐股收市個別發展， 德股跌0.4%， 法股升0.1%， 英股升0.1%， 泛歐STOXX 600指數跌不足1點

【21：30】油價續升紐約期油見1年高 聯儲局開始一連兩日議息 道指跌60點、納指跌0.4%

【20：49】【美國經濟數據】美國8月新屋開工按月跌11.3% 遜預期│8月建築許可按月升6.9% 勝預期

【18：59】【鑽石】黃紹基：若稱天然鑽石與非天然鑽石無分別是「誤導消費者」

【18：55】聯儲局開始一連兩日議息 美滙指數105關爭持 道指期貨升49點、納指期貨升20點

【18：20】【美國加息】東方匯理：料聯儲局明年下半年會有75點子減息空間

【18：02】【中歐角力】德車廠平治：斷裂與中國聯繫將窒礙良性競爭 對全球汽車產業鏈構成風險

【17：02】【JPEX案】警方交代JPEX涉欺詐案：累收1641個報案 涉資約12億元 拘4男4女涉串謀欺詐

【16：15】【日圓定存】日圓定存超高息6.9厘倒數 花旗料圓滙最快半年內衝上130

【15：21】【收息投資】Global X：年底前內地低通脹或會持續 高股息策略回報跑贏大市

【14：57】市場靜待超級央行週 人民幣回試7.3關口

【14：41】【虛擬資產】拆解KOL加密貨幣找換店與JPEX關係

【14：12】【內房危機】融創中國在紐約申請破產保護 此前境外債務重組獲通過

【12：10】道指期貨升1點，報34936點，標指期貨跌不足1點，報4501點，納指期貨跌5點，報15409點。

【11：36】【大行看法】貝萊德策略師下調中國股票評級 改看好日本股票

【10：32】【美股焦點】大摩推出財務顧問AI助手工具

【10：28】【前稱Twitter】馬斯克：逐步把X變做月費制度 目前每月用戶約5.5億個

【08：28】【美國經濟】耶倫︰未見經濟衰退迹象 判斷汽車行業罷工影響仍尚早

【07：44】【減持美債】中國連續四個月減持美國國債 持有規模續創逾14年低

====以下為9月18日美股市況====

聯儲局周二起一連兩日議息，美國10年期債息續企穩4.3厘之上，美股反覆靠穩 ， 布油觸95關。道指中段反彈超過100點，截至今晨4時（即收市），道指升6點，報34624點；標指升3點，報4453點；納指升1點，報13710點。個股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）跌3.32%，收報265.28美元 ；iPhone 15預售反應理想，蘋果（美：AAPL）則反彈1.69%，報177.97美元。

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布蘭特期油一度突破95美元關，最新升0.7%，報94.58美元，紐約期油升1%，報90.88美元。美國10年期債息一度升至4.36厘，尾段轉跌，報4.306厘。

美國三大車廠罷工情況陷入僵局，福特汽車及Stellantis股價分別挫2.1%和1.6%，財政部長耶倫稱，現在判斷美國汽車行業罷工對經濟的影響還為時過早，這取決於罷工持續多久。耶倫稱，拜登政府預計美國汽車工人聯合會（UAW）和汽車製造商將持續談判以達成解決方案，並指雙方需要縮小分歧，努力達成雙贏的協議。

美國9月NAHB房屋市場指數為45， 低於預期及前月均為50。

本周焦點方面，市場關注美國聯儲局及日本央行議息。另外，英國、日本及歐元區本周公布CPI等關鍵數據。

聯儲局本周將會舉行議息會議，外界普遍預期當局將維持利率不變，同時大幅上調經濟成長預測，並在點陣圖中暗示今年還會再一次加息。儲局官員近期不斷灌輸利率維持高位更長時間（Higher for longer）的思想，但利率若保持高位愈久，經濟下滑的風險就越高。市場現時目光已聚焦到經濟增長放緩。Vanguard Asset Management全球利率主管Roger Hallam指出，經濟現階段是向軟著陸過渡，抑或勞動力市場在朝更易引起衰退的方向減弱，當中存在不少問號。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局及日央行議息 料按兵不動 專家：美股已消化暫停加息的預期（附數據表）

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即市走勢︰

【01：47】紐約10月黃金期貨收漲0.38%，報1935.20美元/盎司。12月黃金期貨收漲0.37%，報1953.40美元/盎司。

【01：36】貝萊德分析師Amanda Lynam預計垃圾債將加速發行，眾多企業將在2025年開始面臨接二連三的債務到期。眾多企業將在融質問題上將面臨利率不確定性。2023年違約率偏低，這讓人感到意外。

【01：29】紐約原油失守90美元/桶，下跌0.5%。

【01：28】布蘭特原油期貨下跌0.1%，刷新即市低位93.80美元下方。

【01：10】據市場消息， 亞馬遜（美：AMZN）準備聘用即將離職的微軟產品負責人。微軟9月18日表示，公司首席產品官Panos Panay將離職。

【00：53】埃克森美孚石油（美：XOM） CEO：預計2030年石油需求不會達到1.25億桶/日。

【00：16】沙特阿美CEO表示：碳捕捉、存儲、利用（CCUS）具有重要意義，這將是可以預見的未來。如果沒有碳捕捉與存儲（CCS），將無法實現2025年淨零排放目標。

【00：12】埃克森美孚CEO：石油天然氣行業在碳排放問題上，需要清晰的全球政策。

【00：02】歐元兌美元上漲0.4%至1.0694，為9月14日以來最高，此前有媒體報道稱歐洲央行將很快討論如何應對流動性過剩。一些決策者主張提高準備金率。當前歐元區的過剩流動性仍超過3.5萬億歐元。

【23：45】歐洲股市收跌，德國DAX30指數跌1%，英國富時100指數跌0.8%，法國CAC40指數跌1.4%，泛歐STOXX 600指數跌1.1%。

【23：42】電動汽車生產商Nikola（美：NKLA）漲幅擴大至26.5%，報1.5美元。

【23：30】沙特阿美首席執行官：下半年石油需求將達到創紀錄的1.03至1.04億桶/日。

【23：24】《華爾街日報》報道，特斯拉（Tesla）與沙特阿拉伯初步洽商計劃在當地興建電動車廠。不過，行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體X發貼，否認與沙特進行有關磋商。

【22：30】道指升5點、納指反覆 Arm跌4%、Tesla跌3%

【21：45】布蘭特期油每桶見95美元 道指升25點、納指跌0.3% Arm開市跌7%、英偉達，Tesla跌逾2%

【21：30】Arm開市跌4% 道指升25點、納指跌0.3% 本周聚焦美、日議息

【18：40】道指期貨升26點、納指期貨升18點

【17：18】【歐洲經濟】歐央行委員：市場不應押注歐央行明年上半年減息

【14：53】【電動車】瑞銀：中國2030年電動車市場料僅剩10至12間車企 比亞迪海豹較競爭對手有約15%至25%成本優勢

【13：57】【智能穿戴】IDC：中國次季可穿戴設備出貨量增17%至3350萬台 創去年以來最高

【12：30】道指期貨升58點，報34985點，標指期貨升8點，報4506點，納指期升20點，報15412點。

【10：57】【TSLA】Tesla歷史性出產第500萬電動車 由上海超級工廠生產

【10：18】【富士康母企】鴻海擬1年翻倍印度僱員及投資

【09：35】【AAPL︱iPhone15】郭明錤解構邊款iPhone15需求較去年弱 禁用報道、華為歸來影響有幾大？

【07：30】美股上周五為四巫日，加上美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為67.7，遜預期69，以及美國汽車工會罷工，利淡市場氣氛，拖累美股下跌。納指曾急跌1.7%， 道指最多跌過334點。道指最終跌288點或0.8%， 報34618點； 納指跌217點或1.6%，報13708點，標指跌54點或1.2%，報4450點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】消費信心放緩 道指跌288點 納指挫1.6% 英偉達跌3.6%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩