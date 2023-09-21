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【美股盤前】美債息升穿4.4厘　儲局暗示年底加息1次 　道指期貨續跌157點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）

股市 18:39 2023/09/21

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聯儲局維持利率不變，同時上調美國經濟增長預測，美銀表示，在消費者支出按年上升4%的強勁情況下，美國陷入衰退的可能正變得越來越低。該行指美國消費者仍在花錢購買商品和旅遊，信用卡和借記卡付款都維在高位。與此同時，消費資產質量仍然非常強勁，成為華爾街少數開始看好經濟前景的大行。

隨著聯儲局維持將明年利率預測上調，債息亦開始反映這個因素，美國10年期國債息率升穿4.4厘，暫報4.425厘；美滙指數同樣保持強勢，暫報105.4。

美股期貨周四於盤前續向下，道指期貨跌157點，納指期貨跌119點或0.8%。美國今日將會公布上周初領失業救濟人數、9月費城聯儲製造業指數、8月二手樓銷售數據、8月領先指數。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【18：39】美債息升穿4.4厘 儲局暗示年底加息1次 道指期貨續跌157點、納指期貨跌0.8%

【17：29】【宮崎駿】吉卜力工作室「易主」、成日本電視台子公司　宮崎駿不同意兒子接手？

【17：04】【投行裁員】瑞銀據報裁走70%瑞信駐港股票分析員

【16：48】【美國加息】鮑威爾「鷹派」言論等於美息走向？　一文看金融機構指息口如何影響經濟及資本市場（不斷更新）

【13：30】【TSLA】Cathie Wood近一周4度減持Tesla　套現約5000萬美元

【12：12】道指期貨跌60點，報34669點，標指期貨跌12點，報4435點，納指期貨跌59點或0.4%，報15092點。

【10：41】【科技股女股神】Cathie Wood購Rize ETF拓歐洲市場　擬年底前在歐推一系列主動式ETF

【08：50】【美國加息】「新債王」岡拉克︰儲局維持利率不變是最好決定

【08：12】【美國加息】摩通戴蒙︰為抗持續通脹　儲局可能不得不進一步加息

【06：46】【美國加息】聯儲局終極加息路綫圖曝光　鮑威爾記者會講什麼？

====以下為9月20日美股市況====

美國聯儲局決定維持利率不變， 同時暗示在年內還會再加息一次 ；主席鮑威爾指出，準備在適當時候進一步加息，按兵不動並不意味已經達到了所尋求的立場，但亦相當接近需要達到的水平，中性利率可能高於長期利率。降低通脹的前提，是GDP一段時間內低於趨勢水平，預計8月份核心PCE通脹按年上升3.9%。

即睇美股收市：

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議息結果揭盅後，美股反覆偏軟，截至今晨4時（即收市），道指倒跌76點，報34440點；標指跌41點，報4402點；納指跌209點或1.53%，報13469點。美滙指數最新報105.37；美2年債息報5.174厘；美10年債息報4.399厘。

點陣圖顯示，儲局預測今年利率中位數維持5.6厘，意味年內可能再加息一次。明年將減息0.5厘，少過6月時預期的1厘。

利率互換合約顯示，交易員們降低2024年FOMC降息概率的預期，將聯儲局首次降息的時間預期推後至2024年9月份。

標普指美國在接下來12個月內出現經濟衰退的可能性，雖自年初以來有所減弱，但仍然高達30%至35%。

美國聯邦政府到10月1日有機會面臨停擺，早前美國財長耶倫預期政府不會停擺，眾議院議長麥卡錫最新指出，在事件上取得了進展，現時情況更接近避免停擺。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年期固定抵押按揭貸款利率上周由7.27厘升至7.31厘，貸款申請增加5.4%，其中再融資申請增加13%，新屋貸款申請增加2%。

景順環球首席市場策略師 Kristina Hooper指出，美國汽車工人聯合會（UAW）上周舉行罷工。可能也會對工業生產造成負面影響，取決於罷工持續的時長和範圍，若罷工持續時間過長，可能推高美國通脹。對於聯儲局即將公布的議息結果，他預期當局會在會議上按兵不動，但可能是「鷹派暫停」，因為儲局正試圖以強硬的態度抑制金融環境放寬。他坦言，過分緊縮仍是當前較大的一個風險，因此美聯儲應暫停加息。

財經Hot Talk

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【02：43】美國2年期債息一度轉跌，逼近5.08厘，美聯儲決議聲明和點陣圖發布後一度漲至5.148厘。

【02：32】紐約10月原油期貨收跌0.92美元，跌幅1.01%，報90.28美元/桶。

【02：15】聯儲局點陣圖顯示，2023至2025年底聯邦基金利率預期中值分別為5.6%、5.1%、3.9%， 6月預期分別為5.6%、4.6%、3.4%，到2026年底為2.9%，長期維持在2.5%。

【01：51】紐約10月黃金期貨收漲0.69%，報1948.60美元/盎司。12月黃金期貨收漲0.68%，報1967.10美元/盎司。

【01：31】加拿大央行9月會議紀要顯示， 官員擔心維持利率不變會增加降息預期。鑑於核心通脹前景不確定，仍需要保留進一步收緊政策的行動選項。央行正在觀察核心通脹動能，以及CPI前景展望。在9月會議上沒有討論降息問題。

【01：22】通用汽車表示，由於全美汽車工人聯合會（UAW）在密蘇里州罷工，堪薩斯裝配廠將於當地時間周三停產。

【00：45】美股今年第三大IPO：波士頓營銷自動化平台科技供應商Klaviyo美國IPO首日開盤漲22.5%，報36.75美元，IPO發行價為每股30美元。5.76億美元IPO獲得將近30倍超額認購。

【00：43】德意志銀行行政總裁 Christian Sewing：如果不立即解決結構性問題，德國將淪為「歐洲病人」。

【00：20】美國眾議院議長麥卡錫表示， 無法保證眾議院共和黨成員， 會在9月21日批准權宜性開支立法草案。

【00：17】市場消息：亞馬遜（AMZN）推出壁掛式智能家居控制平板電腦Echo Hub，售價179.99美元。

【00：09】谷歌（GOOG）從10月1日起，所有谷歌雲網絡標準層的新老客戶，每月都有資格獲得200GB免費互聯網數據傳輸。

【23：45】歐洲股市收漲，德國DAX30指數漲0.75%，英國富時100指數漲0.95%，法國CAC40指數漲0.67%，歐洲斯托克50指數漲0.81%。

【23：41】俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯將在年底前將石油出口量，從5月至6月平均水平減少30萬桶/日。

【23：05】儲局議息結果倒數約2小時 美滙跌穿105關 道指升160點、納指跌0.2%

【22：30】儲局議息結果倒數約3小時 麥卡錫指聯邦政府接近避免停擺 道指升160點、納指跌0.1%

【22：00】儲局議息結果倒數約4小時 道指升144點、納指升0.2% Arm再跌超過3%迫近上市價

【21：30】道指開市升54點、納指升0.1%

【21：06】【任天堂】「Nintendo Live」首度登陸香港　將於11.25及26在會展舉行

【20：57】【美國經濟數據】美國30年定息按揭利率7.31厘　按揭申請增加5.4%

【19：29】【資金流向】大摩：歐美基金沽中資科技股　9月至今淨走資117億

【19：15】聯儲局議息結果公布前 道指期貨升77點、納指期貨升27點

【19：03】【金管局】余偉文：外匯基金投資考慮保留更多現金和更短期貨幣市場產品

【19：00】【私募基金】高盛資管2隻私募二級市場基金完成152億美元募集

【17：53】【油價走勢】高盛上調未來12個月布油預測至100美元　惟料難以持續超過105美元

【17：43】【分析｜美股】Pimco料標普500指數要跌15%？　全因一個因素拖累

【17：26】【新加坡醜聞】前總理之子吳仁軒涉操縱股價被控　近月政商界清廉形象受損

【16：31】【日本股市】東京2024年11月延長股市交易時段30分鐘

【16：14】【美國加息】PIMCO：市場低估美國多加息一次機率

【14：23】【美股焦點】迪士尼擬擴園區業務　未來10年投資4680億港元

【12：13】道指期貨跌39點，報34778點，標指期貨跌4點，報4485點，納指期貨跌26點，報15349點。

【11：42】【美股焦點】美國車廠工會UAW研擴大罷工　福特先與加拿大工會Unifor達臨時勞資協議

【11：24】【adidas】Adidas CEO：加碼投資中國　進一步做好品牌本土化

【10：33】【中歐角力】德國據報強迫電訊商減少使用華為及中興設備　柏林更不使用中國製網絡零件

【08：37】【日圓走勢】耶倫︰日本若為緩和滙率波動而干預滙市　做法是可以理解

【08：04】【中歐角力】 歐盟委員會主席：中國電動車業收到大量政府補貼　破壞競爭環境

【07：40】【美國加息】聯儲局將公布議息結果　暫停加息機會有幾高？幾時開始減息？

ET財智Talk

====以下為9月19日美股市況====

聯儲局昨日展開一連兩日議息會議，市場幾乎一致肯定今次會議將再度跳過一次加息，但年內依然有加息可能性，令美債息持續高企，10年期債息升穿4.36厘水平，半年期債息更一度逼近5.5厘關。

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美股全日走勢向下， 道指最多曾跌312點， 納指亦一度跌1%。本港時間今晨4時，道指跌106點或0.3%， 報34517點，納指跌32點或0.2%， 報13678點， 標指跌9點或0.2%， 報4443點。英特爾（美：INTC）收跌4.3%， 為道指成份股表現最差股份。

焦點股方面，Arm（美：ARM）持續走弱，收跌4.88%，連續三個交易日下跌且跌幅均超過4%，報55.17美元，市值566.07億美元，即市一度跌逾7%至低見53.88美元，迫近51美元的上市價， 創9月14日美國IPO以來新低。

在通脹放緩，經濟保持強勁，美國看似能夠「軟着陸」之際，國際油價重燃升浪，由於俄羅斯和沙特阿拉伯持續減產，加上澳洲天然氣供應不穩，環球能源價格近日持續上升，紐約期油即市曾再升逾2%，突破每桶93美元，為超過1年高位；布蘭特期油亦升至迫近每桶96美元水平， 尾市稍回至94.61美元， 仍升0.2%。美國財長耶倫稱，希望石油和天然氣價格能夠穩定下來。

另一方面，對於聯邦政府或會在10月出現停擺，財長耶倫相信絕對沒有理由發生政府停擺，亦未嘗試估計相關影響，認為經濟不需要遭受衝擊。

支持美國政府運作的撥款法案將於9月30日屆滿，倘國會沒有通過新的撥款法案，華府部門的運作便要停止。高盛此前估計，若停擺一周，美國本地生產總值將會減少0.2個百分點。

太平洋投資管理公司（PIMCO）分析員認為，倘長時間停擺，便不會公布新經濟數據，將導致聯儲局不大可能在11月加息。

美國8月新屋動工由144.7萬間大跌11.3%至128.3萬間，創3年以來低位；建築許可由升6.9%至154.3萬間。新屋動工數據下跌，令債息升勢放緩，至4.35厘以下。

美滙指數回軟，繼續在105關爭持， 即市低位曾見104.81， 最新報105.13， 跌0.1%。

美國汽車工人聯合會（UAW）表示，如果與底特律三大汽車製造商的談判無法取得「重大進展」，將在美國時間周五（22日）中午擴大罷工規模。雖然美國財長耶倫表示現時判斷罷工影響為時過早，但事件確實對三大車廠股價有影響，市場憂慮情緒亦有上升跡象。通用汽車（美：GM）和福特（美：F）早前已宣布解雇部分沒有參與罷工的工人，理由是罷工行動產生溢出效應（Spillover Effect）。

財經Hot Talk

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即市走勢︰

【04：02】美國電動滑板車生產商Bird Global（美：BRDS）收漲103.64%，報1.43美元。

【04：02】綫上食品雜貨配送公司Instacart（美：CART）美國IPO首日收漲12.33%，報33.70美元，市值大約93億美元。

【04：01】熱門中概股普遍下跌，蔚來汽車初步收跌17%，拖累納斯達克金龍中國指數初步收跌約2.1%，小鵬汽車跌超5%，理想汽車跌超3%，京東、騰訊音樂、拼多多、百度跌超1%，滿幫、唯品會、嗶哩嗶哩、富途控股、網易小幅下跌。愛奇藝、阿里巴巴小幅上漲。

【03：25】斯坦福大學發言人表示，將退還FTX基金會及其關聯公司的捐贈。

【03：05】美國10年期國債收益率上漲至4.367厘，為自2007年以來最高水平。

【03：02】馬斯克的大腦晶片初創公司 Neuralink表示，該公司已獲得獨立審查委員會的批准，可以開始針對癱瘓患者的大腦植入物進行首次人體試驗。

【02：51】美國5年期國債收益率上漲至4.512厘，續刷2007年以來最高水平。

【02：51】美國電動滑板車生產商Bird Global股價漲超過100%。該公司之前以1900萬美元收購同行競爭對手Spin公司，從而成為北美地區最大的微型交通設備生產商。

【02：35】紐約10月原油期貨收跌0.28美元，跌幅0.31%，報91.20美元/桶。

【02：33】美國司法部仔細調查馬斯克過去多年間，在特斯拉公司領取津貼的狀況。司法部在搜尋有關特斯拉與其他實體之間進行交易的相關信息。

【01：47】加拿大央行副行長表示， 過去幾個月CPI數據的波動並不罕見，但潛在通脹近期下行動力較小。如果有必要，將準備進一步提高政策利率。

【01：43】紐約10月黃金期貨收漲不到0.01%，報1935.30美元/盎司。12月黃金期貨大致收平，報1953.70美元/盎司。

【00：50】美國最大在綫雜貨配送公司Instacart（美：CART）上市首日開漲逾40%，股價報42美元，IPO定價30美元/股。

【00：47】前美國總統柯林頓與以色列億萬富翁Ziv Aviram將啟動規模約10億美元的氣候基金，後者是MobilEye的聯合創始人。

【00：46】市場消息：營銷自動化和電子郵件平台獨角獸Klaviyo，計劃將美國IPO股票發行價定在美股29美元或更高水平。

【00：39】馬斯克實控的X公司（原推特）進一步裁員，涉及信託和安全。

【00：30】「蔚小理」集體走低，蔚來汽車（美：NIO）跌幅擴大至15%，小鵬汽車（美：XPEV）跌近7%，理想汽車（美：LI）跌近4%。

【00：27】Bill Hwang和Archegos Capital Management要求駁回美國證券交易委員會（SEC）民事市場操縱指控的動議，遭美國聯邦地區法院法官拒絕， 但縮小SEC針對前Archegos首席財務官Patrick Halligan的指控範圍。

根據檢方，Hwang於4月27日被捕，因Archegos倒閉而被控欺詐，Archegos持倉規模一度達1,600億美元。爆倉令銀行損失100億美元，促使瑞信集團螺旋式惡化。

【00：17】多隻熱門中概股下跌，納斯達克金龍指數跌幅擴大至2%，成分股蔚來汽車和盛豐物流維持超過12%跌幅，小鵬汽車跌5.7%，理想汽車跌3.2%，京東跌1.9%，B站跌1.1%，晶科能源跌1.0%，陸控則漲2.8%。

【00：10】太平洋投資管理公司（PIMCO）多資產策略投資組合經理Erin Browne表示，隨著美國決策者試圖實現經濟軟著陸，原油價格飆升是可能衝擊股市的因素之一。Browne認為，股票投資者未將經濟衰退的概率考慮在內，而油價走高等威脅因素則可能推動標普500指數下跌15%左右。

【00：07】亞馬遜表示，今年假日購物季將招聘25萬名員工，並將物流人員的平均工資提高到每小時20.5美元左右。亞馬遜並指今年將投資13億美元用於加薪。

【00：05】據市場消息， 阿里巴巴（美：BABA）表示，公司正使用新的英特爾（美：INTC）中央處理器芯片來服務於其大型語言模型。

【23：39】美國銀行：預計美國10年期國債收益率，未來數月將交投於3.75厘至4.25厘區間。

【23：35】歐股收市個別發展， 德股跌0.4%， 法股升0.1%， 英股升0.1%， 泛歐STOXX 600指數跌不足1點

【21：30】油價續升紐約期油見1年高 聯儲局開始一連兩日議息 道指跌60點、納指跌0.4%

【20：49】【美國經濟數據】美國8月新屋開工按月跌11.3%　遜預期│8月建築許可按月升6.9%　勝預期

【18：59】【鑽石】黃紹基：若稱天然鑽石與非天然鑽石無分別是「誤導消費者」

【18：55】聯儲局開始一連兩日議息 美滙指數105關爭持 道指期貨升49點、納指期貨升20點

【18：20】【美國加息】東方匯理：料聯儲局明年下半年會有75點子減息空間

【18：02】【中歐角力】德車廠平治：斷裂與中國聯繫將窒礙良性競爭　對全球汽車產業鏈構成風險

【17：02】【JPEX案】警方交代JPEX涉欺詐案：累收1641個報案　涉資約12億元　拘4男4女涉串謀欺詐

【16：15】【日圓定存】日圓定存超高息6.9厘倒數 花旗料圓滙最快半年內衝上130

【15：21】【收息投資】Global X：年底前內地低通脹或會持續　高股息策略回報跑贏大市

【14：57】市場靜待超級央行週　人民幣回試7.3關口

【14：41】【虛擬資產】拆解KOL加密貨幣找換店與JPEX關係

【14：12】【內房危機】融創中國在紐約申請破產保護　此前境外債務重組獲通過

【12：10】道指期貨升1點，報34936點，標指期貨跌不足1點，報4501點，納指期貨跌5點，報15409點。

【11：36】【大行看法】貝萊德策略師下調中國股票評級　改看好日本股票

【10：32】【美股焦點】大摩推出財務顧問AI助手工具

【10：28】【前稱Twitter】馬斯克：逐步把X變做月費制度　目前每月用戶約5.5億個

【08：28】【美國經濟】耶倫︰未見經濟衰退迹象　判斷汽車行業罷工影響仍尚早

【07：44】【減持美債】中國連續四個月減持美國國債　持有規模續創逾14年低

開市追揸沽

====以下為9月18日美股市況====

聯儲局周二起一連兩日議息，美國10年期債息續企穩4.3厘之上，美股反覆靠穩 ， 布油觸95關。道指中段反彈超過100點，截至今晨4時（即收市），道指升6點，報34624點；標指升3點，報4453點；納指升1點，報13710點。個股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）跌3.32%，收報265.28美元 ；iPhone 15預售反應理想，蘋果（美：AAPL）則反彈1.69%，報177.97美元。

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布蘭特期油一度突破95美元關，最新升0.7%，報94.58美元，紐約期油升1%，報90.88美元。美國10年期債息一度升至4.36厘，尾段轉跌，報4.306厘。

美國三大車廠罷工情況陷入僵局，福特汽車及Stellantis股價分別挫2.1%和1.6%，財政部長耶倫稱，現在判斷美國汽車行業罷工對經濟的影響還為時過早，這取決於罷工持續多久。耶倫稱，拜登政府預計美國汽車工人聯合會（UAW）和汽車製造商將持續談判以達成解決方案，並指雙方需要縮小分歧，努力達成雙贏的協議。

美國9月NAHB房屋市場指數為45， 低於預期及前月均為50。

本周焦點方面，市場關注美國聯儲局及日本央行議息。另外，英國、日本及歐元區本周公布CPI等關鍵數據。

聯儲局本周將會舉行議息會議，外界普遍預期當局將維持利率不變，同時大幅上調經濟成長預測，並在點陣圖中暗示今年還會再一次加息。儲局官員近期不斷灌輸利率維持高位更長時間（Higher for longer）的思想，但利率若保持高位愈久，經濟下滑的風險就越高。市場現時目光已聚焦到經濟增長放緩。Vanguard Asset Management全球利率主管Roger Hallam指出，經濟現階段是向軟著陸過渡，抑或勞動力市場在朝更易引起衰退的方向減弱，當中存在不少問號。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局及日央行議息　料按兵不動　專家：美股已消化暫停加息的預期（附數據表）

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即市走勢︰

【01：47】紐約10月黃金期貨收漲0.38%，報1935.20美元/盎司。12月黃金期貨收漲0.37%，報1953.40美元/盎司。

【01：36】貝萊德分析師Amanda Lynam預計垃圾債將加速發行，眾多企業將在2025年開始面臨接二連三的債務到期。眾多企業將在融質問題上將面臨利率不確定性。2023年違約率偏低，這讓人感到意外。

【01：29】紐約原油失守90美元/桶，下跌0.5%。

【01：28】布蘭特原油期貨下跌0.1%，刷新即市低位93.80美元下方。

【01：10】據市場消息， 亞馬遜（美：AMZN）準備聘用即將離職的微軟產品負責人。微軟9月18日表示，公司首席產品官Panos Panay將離職。

【00：53】埃克森美孚石油（美：XOM） CEO：預計2030年石油需求不會達到1.25億桶/日。

【00：16】沙特阿美CEO表示：碳捕捉、存儲、利用（CCUS）具有重要意義，這將是可以預見的未來。如果沒有碳捕捉與存儲（CCS），將無法實現2025年淨零排放目標。

【00：12】埃克森美孚CEO：石油天然氣行業在碳排放問題上，需要清晰的全球政策。

【00：02】歐元兌美元上漲0.4%至1.0694，為9月14日以來最高，此前有媒體報道稱歐洲央行將很快討論如何應對流動性過剩。一些決策者主張提高準備金率。當前歐元區的過剩流動性仍超過3.5萬億歐元。

【23：45】歐洲股市收跌，德國DAX30指數跌1%，英國富時100指數跌0.8%，法國CAC40指數跌1.4%，泛歐STOXX 600指數跌1.1%。

【23：42】電動汽車生產商Nikola（美：NKLA）漲幅擴大至26.5%，報1.5美元。

【23：30】沙特阿美首席執行官：下半年石油需求將達到創紀錄的1.03至1.04億桶/日。

【23：24】《華爾街日報》報道，特斯拉（Tesla）與沙特阿拉伯初步洽商計劃在當地興建電動車廠。不過，行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體X發貼，否認與沙特進行有關磋商。

【22：30】道指升5點、納指反覆 Arm跌4%、Tesla跌3%

【21：45】布蘭特期油每桶見95美元 道指升25點、納指跌0.3% Arm開市跌7%、英偉達，Tesla跌逾2%

【21：30】Arm開市跌4% 道指升25點、納指跌0.3% 本周聚焦美、日議息

【18：40】道指期貨升26點、納指期貨升18點

【17：18】【歐洲經濟】歐央行委員：市場不應押注歐央行明年上半年減息

【14：53】【電動車】瑞銀：中國2030年電動車市場料僅剩10至12間車企　比亞迪海豹較競爭對手有約15%至25%成本優勢

【13：57】【智能穿戴】IDC：中國次季可穿戴設備出貨量增17%至3350萬台　創去年以來最高

【12：30】道指期貨升58點，報34985點，標指期貨升8點，報4506點，納指期升20點，報15412點。

【10：57】【TSLA】Tesla歷史性出產第500萬電動車　由上海超級工廠生產

【10：18】【富士康母企】鴻海擬1年翻倍印度僱員及投資

【09：35】【AAPL︱iPhone15】郭明錤解構邊款iPhone15需求較去年弱　禁用報道、華為歸來影響有幾大？

【07：30】美股上周五為四巫日，加上美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為67.7，遜預期69，以及美國汽車工會罷工，利淡市場氣氛，拖累美股下跌。納指曾急跌1.7%， 道指最多跌過334點。道指最終跌288點或0.8%， 報34618點； 納指跌217點或1.6%，報13708點，標指跌54點或1.2%，報4450點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】消費信心放緩　道指跌288點　納指挫1.6% 英偉達跌3.6%（不斷更新）

 

責任編輯︰梁浩碩

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