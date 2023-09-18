  • 32°C
香港時間 : 2023918日 (週一) 14:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】道指期貨升58點、納指期升20點　本周聚焦美、日議息（不斷更新）

股市 12:47 2023/09/18

分享：

分享：

美股期貨周一於亞洲時段向好，道指期貨升58點，納指期升20點。美國今日將會公布9月NAHB房屋市場指數。本周焦點方面，市場關注美國聯儲局及日本央行議息。另外，英國、日本及歐元區本周公布CPI等關鍵數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局及日央行議息　料按兵不動　專家：美股已消化暫停加息的預期（附數據表）

點擊圖片放大
+3
+2

即市走勢︰

【12：30】道指期貨升58點，報34985點，標指期貨升8點，報4506點，納指期升20點，報15412點。

【10：57】【TSLA】Tesla歷史性出產第500萬電動車　由上海超級工廠生產

【10：18】【富士康母企】鴻海擬1年翻倍印度僱員及投資

【09：35】【AAPL︱iPhone15】郭明錤解構邊款iPhone15需求較去年弱　禁用報道、華為歸來影響有幾大？

【07：30】美股上周五為四巫日，加上美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為67.7，遜預期69，以及美國汽車工會罷工，利淡市場氣氛，拖累美股下跌。納指曾急跌1.7%， 道指最多跌過334點。道指最終跌288點或0.8%， 報34618點； 納指跌217點或1.6%，報13708點，標指跌54點或1.2%，報4450點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】消費信心放緩　道指跌288點　納指挫1.6% 英偉達跌3.6%（不斷更新）

開市追揸沽

責任編輯︰梁浩碩

美股 ADR 港股 期貨 議息 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【虛擬資產】現場直擊KOL林作涉串謀詐騙被警方拘捕　消息：料有更多人被捕　傳涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）

下一篇文章

【石Sir一周前瞻及異動股】和黃醫藥、愛康醫療、來凱醫藥
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬資產】現場直擊KOL林作涉串謀詐騙被警方拘捕　消息：料有更多人被捕　傳涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）
【虛擬資產】現場直擊KOL林作涉串謀詐騙被警方拘捕　消息：料有更多人被捕　傳涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）
【綠債2023】綠債周一開賣　5大秘笈你要知
【綠債2023】綠債周一開賣　5大秘笈你要知
【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後、總經理被執行刑事強制措施　中國恒大曾挫25%
【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後、總經理被執行刑事強制措施　中國恒大曾挫25%
【港股市況】恒大挫逾兩成後轉升3%、融創升近12%　吉利升2%　恒指午後跌逾百點險守萬八關（不斷更新）
【港股市況】恒大挫逾兩成後轉升3%、融創升近12%　吉利升2%　恒指午後跌逾百點險守萬八關（不斷更新）
【港元定存】港元半年定存最高4.7厘 符條件即賺息逾萬元
【港元定存】港元半年定存最高4.7厘 符條件即賺息逾萬元
【綠債2023】綠債保底息4.75厘今早9時開售　市場估逾50萬人搶購　10.11上市守得住發行價？
【綠債2023】綠債保底息4.75厘今早9時開售　市場估逾50萬人搶購　10.11上市守得住發行價？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款