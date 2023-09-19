【美股市況】油價續升美債息曾越4.35厘　聯儲局開始一連兩日議息　道指跌60點（不斷更新）

在通脹放緩，經濟保持強勁，美國看似能夠「軟着陸」之際，國際油價重燃升浪，由於俄羅斯和沙特阿拉伯持續減產，加上澳洲天然氣供應不穩，環球能源價格近日持續上升，紐約期油昨日再升逾1%，突破每桶93美元，為超過1年高位；布蘭特期油亦升至每桶95美元水平。美國財長耶倫稱，希望石油和天然氣價格能夠穩定下來。

美國8月新屋動工由144.7萬間大跌11.3%至128.3萬間，創3年以來低位；建築許可由升6.9%至154.3萬間。新屋動工數據下跌，令債息升勢放緩，至4.35厘以下。

美滙指數回軟，繼續在105關爭持。

美股周二偏軟，道指跌92點，納指跌0.6%，觀望美國聯儲局周二起一連兩日議息。

美國汽車工人聯合會（UAW）表示，如果與底特律三大汽車製造商的談判無法取得「重大進展」，將在美國時間周五（22日）中午擴大罷工規模。雖然美國財長耶倫表示現時判斷罷工影響為時過早，但事件確實對三大車廠股價有影響，市場憂慮情緒亦有上升跡象。通用汽車（美：GM）和福特（美：F）早前已宣布解雇部分沒有參與罷工的工人，理由是罷工行動產生溢出效應（Spillover Effect）。

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即市走勢︰

【21：30】油價續升紐約期油見1年高 聯儲局開始一連兩日議息 道指跌60點、納指跌0.4%

【20：49】【美國經濟數據】美國8月新屋開工按月跌11.3% 遜預期│8月建築許可按月升6.9% 勝預期

【18：59】【鑽石】黃紹基：若稱天然鑽石與非天然鑽石無分別是「誤導消費者」

【18：55】聯儲局開始一連兩日議息 美滙指數105關爭持 道指期貨升49點、納指期貨升20點

【18：20】【美國加息】東方匯理：料聯儲局明年下半年會有75點子減息空間

【18：02】【中歐角力】德車廠平治：斷裂與中國聯繫將窒礙良性競爭 對全球汽車產業鏈構成風險

【17：02】【JPEX案】警方交代JPEX涉欺詐案：累收1641個報案 涉資約12億元 拘4男4女涉串謀欺詐

【16：15】【日圓定存】日圓定存超高息6.9厘倒數 花旗料圓滙最快半年內衝上130

【15：21】【收息投資】Global X：年底前內地低通脹或會持續 高股息策略回報跑贏大市

【14：57】市場靜待超級央行週 人民幣回試7.3關口

【14：41】【虛擬資產】拆解KOL加密貨幣找換店與JPEX關係

【14：12】【內房危機】融創中國在紐約申請破產保護 此前境外債務重組獲通過

【12：10】道指期貨升1點，報34936點，標指期貨跌不足1點，報4501點，納指期貨跌5點，報15409點。

【11：36】【大行看法】貝萊德策略師下調中國股票評級 改看好日本股票

【10：32】【美股焦點】大摩推出財務顧問AI助手工具

【10：28】【前稱Twitter】馬斯克：逐步把X變做月費制度 目前每月用戶約5.5億個

【08：28】【美國經濟】耶倫︰未見經濟衰退迹象 判斷汽車行業罷工影響仍尚早

【07：44】【減持美債】中國連續四個月減持美國國債 持有規模續創逾14年低

====以下為9月18日美股市況====

聯儲局周二起一連兩日議息，美國10年期債息續企穩4.3厘之上，美股反覆靠穩 ， 布油觸95關。道指中段反彈超過100點，截至今晨4時（即收市），道指升6點，報34624點；標指升3點，報4453點；納指升1點，報13710點。個股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）跌3.32%，收報265.28美元 ；iPhone 15預售反應理想，蘋果（美：AAPL）則反彈1.69%，報177.97美元。

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布蘭特期油一度突破95美元關，最新升0.7%，報94.58美元，紐約期油升1%，報90.88美元。美國10年期債息一度升至4.36厘，尾段轉跌，報4.306厘。

美國三大車廠罷工情況陷入僵局，福特汽車及Stellantis股價分別挫2.1%和1.6%，財政部長耶倫稱，現在判斷美國汽車行業罷工對經濟的影響還為時過早，這取決於罷工持續多久。耶倫稱，拜登政府預計美國汽車工人聯合會（UAW）和汽車製造商將持續談判以達成解決方案，並指雙方需要縮小分歧，努力達成雙贏的協議。

美國9月NAHB房屋市場指數為45， 低於預期及前月均為50。

本周焦點方面，市場關注美國聯儲局及日本央行議息。另外，英國、日本及歐元區本周公布CPI等關鍵數據。

聯儲局本周將會舉行議息會議，外界普遍預期當局將維持利率不變，同時大幅上調經濟成長預測，並在點陣圖中暗示今年還會再一次加息。儲局官員近期不斷灌輸利率維持高位更長時間（Higher for longer）的思想，但利率若保持高位愈久，經濟下滑的風險就越高。市場現時目光已聚焦到經濟增長放緩。Vanguard Asset Management全球利率主管Roger Hallam指出，經濟現階段是向軟著陸過渡，抑或勞動力市場在朝更易引起衰退的方向減弱，當中存在不少問號。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局及日央行議息 料按兵不動 專家：美股已消化暫停加息的預期（附數據表）

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即市走勢︰

【01：47】紐約10月黃金期貨收漲0.38%，報1935.20美元/盎司。12月黃金期貨收漲0.37%，報1953.40美元/盎司。

【01：36】貝萊德分析師Amanda Lynam預計垃圾債將加速發行，眾多企業將在2025年開始面臨接二連三的債務到期。眾多企業將在融質問題上將面臨利率不確定性。2023年違約率偏低，這讓人感到意外。

【01：29】紐約原油失守90美元/桶，下跌0.5%。

【01：28】布蘭特原油期貨下跌0.1%，刷新即市低位93.80美元下方。

【01：10】據市場消息， 亞馬遜（美：AMZN）準備聘用即將離職的微軟產品負責人。微軟9月18日表示，公司首席產品官Panos Panay將離職。

【00：53】埃克森美孚石油（美：XOM） CEO：預計2030年石油需求不會達到1.25億桶/日。

【00：16】沙特阿美CEO表示：碳捕捉、存儲、利用（CCUS）具有重要意義，這將是可以預見的未來。如果沒有碳捕捉與存儲（CCS），將無法實現2025年淨零排放目標。

【00：12】埃克森美孚CEO：石油天然氣行業在碳排放問題上，需要清晰的全球政策。

【00：02】歐元兌美元上漲0.4%至1.0694，為9月14日以來最高，此前有媒體報道稱歐洲央行將很快討論如何應對流動性過剩。一些決策者主張提高準備金率。當前歐元區的過剩流動性仍超過3.5萬億歐元。

【23：45】歐洲股市收跌，德國DAX30指數跌1%，英國富時100指數跌0.8%，法國CAC40指數跌1.4%，泛歐STOXX 600指數跌1.1%。

【23：42】電動汽車生產商Nikola（美：NKLA）漲幅擴大至26.5%，報1.5美元。

【23：30】沙特阿美首席執行官：下半年石油需求將達到創紀錄的1.03至1.04億桶/日。

【23：24】《華爾街日報》報道，特斯拉（Tesla）與沙特阿拉伯初步洽商計劃在當地興建電動車廠。不過，行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體X發貼，否認與沙特進行有關磋商。

【22：30】道指升5點、納指反覆 Arm跌4%、Tesla跌3%

【21：45】布蘭特期油每桶見95美元 道指升25點、納指跌0.3% Arm開市跌7%、英偉達，Tesla跌逾2%

【21：30】Arm開市跌4% 道指升25點、納指跌0.3% 本周聚焦美、日議息

【18：40】道指期貨升26點、納指期貨升18點

【17：18】【歐洲經濟】歐央行委員：市場不應押注歐央行明年上半年減息

【14：53】【電動車】瑞銀：中國2030年電動車市場料僅剩10至12間車企 比亞迪海豹較競爭對手有約15%至25%成本優勢

【13：57】【智能穿戴】IDC：中國次季可穿戴設備出貨量增17%至3350萬台 創去年以來最高

【12：30】道指期貨升58點，報34985點，標指期貨升8點，報4506點，納指期升20點，報15412點。

【10：57】【TSLA】Tesla歷史性出產第500萬電動車 由上海超級工廠生產

【10：18】【富士康母企】鴻海擬1年翻倍印度僱員及投資

【09：35】【AAPL︱iPhone15】郭明錤解構邊款iPhone15需求較去年弱 禁用報道、華為歸來影響有幾大？

【07：30】美股上周五為四巫日，加上美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為67.7，遜預期69，以及美國汽車工會罷工，利淡市場氣氛，拖累美股下跌。納指曾急跌1.7%， 道指最多跌過334點。道指最終跌288點或0.8%， 報34618點； 納指跌217點或1.6%，報13708點，標指跌54點或1.2%，報4450點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】消費信心放緩 道指跌288點 納指挫1.6% 英偉達跌3.6%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩