B 型腦膜炎雙球菌又「惡」又普遍 入侵性腦膜炎個案料疫後持續上升患者或一日內死亡 學會呼籲：積極預防 接種疫苗 

▲ 左起： 港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生、香港兒科醫學會主席、兒科專科馮寶姿醫生、香港兒童免疫過敏及傳染病學會會長、兒童免疫、過敏及傳染病科專科陳偉雄醫生

隨著口罩令及社交距離等措施終結，社會逐漸復常，市民出外旅遊、社交接觸越趨頻密，這正是傳染病伺機而動的大好時機。在本港，新冠疫情期間暫時絕跡的腦膜炎雙球菌又再度四周潛伏，截至 8 月已錄得 5 宗個案。感染腦膜炎雙球菌後果可謂十分嚴重，其所引致的入侵性腦膜炎會使患者於發病 24 小時內身亡，更讓康復者出現嚴重後遺症，影響往後生活。有見及此，一眾專科醫生提醒市民，接種腦膜炎雙球菌疫苗是防禦病毒的必要條件，此外，接種時更需要選擇針對本港最常見的血清型，以加強保護力。

感染後可於 24 小時內斃命

腦膜炎雙球菌主要經由患者咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播，潛伏期約 2-10 天。感染高危人士包括 5 歲以下，尤其 1 歲以下的嬰幼兒、65 歲或以上的長者、先天或因疾病導致免疫系統弱的人士，例如 HIV感染者、脾臟缺失人士等。另外，與腦膜炎雙球菌有緊密或長期接觸的人士，亦會增加感染風險。

香港兒科醫學會主席、兒科專科馮寶姿醫生引述研究，「約 90%因入侵性腦膜炎球菌感染而死亡的兒童和青少年，是在確診後的 24 小時內死亡，而每 10 名感染入侵性腦膜炎球菌的患者，便有 1 宗死亡個案。20%的康復者會出現後遺症，包括神經系統受損、聽覺受損、視力受損、慢性疼痛、皮膚出現疤痕甚至需要植皮，甚至面臨截肢風險。」

病徵易混淆 紅疹是警號

感染腦膜炎雙球菌的症狀包括發高燒、疲倦及嗜睡、畏光、嘔吐或手腳冰冷等；年幼患者更會出現拒絕進食、尖聲大哭、頭頂囟門凸出情況。因其徵狀與感冒相似，或令患者混淆病況，導致延誤就診，造成病情惡化。馮醫生提醒，除了上述的病徵外，更要留意患者有否出現紅疹。「一旦出現紅疹，這意味血液受感染，屬腦膜炎雙球菌血症的嚴重症狀。」要分辦紅疹是否由腦膜炎雙球菌引起，我們可利用「玻璃杯測試」作初步判斷。透過把玻璃杯輕壓在紅疹表面位置後，再在皮膚上滾動，如壓過紅疹時，紅疹卻不退散，便有機會是腦膜炎 的徵狀。

現時血清型以 B 型為主

現時，主要流行的腦膜炎雙球菌共有六種血清型，包括 A、B、C、W、X 及 Y 型。世界各地，包括香港、中國、英國、美國及澳洲等地，均以血清 B 型個案為主，佔病例總數一半或以上。香港兒童免疫過敏及傳染病學會會長、兒童免疫、過敏及傳染病科專科陳偉雄醫生表示，本港於 2018 年錄得 10 宗感染病例，當中一半屬血清 B 型，在 2019 年更錄得 14 宗感染，創出歷史新高。

英國更有超過 8 成感染個案由血清 B 型引起。在美國，腦膜炎雙球菌感染個案雖逐年下滑，惟感染血清 B 型的比率不斷攀升，更於 2015 年開始佔據主導地位。澳洲亦於 2021 年錄得 52% 血清 B 型感染個案。同時，血清 B 型亦是現今中國最常見的腦膜炎雙球菌感染，由 2015 年前約 22%的病例，急增至 2015 年後 52%；感染個案中更有高達約 60%屬兒童感染，其中 0-5 歲及 6-10 歲兒童均佔約 30%。

缺乏疫苗或成血清 B 型肆虐主因

以往，血清 B 型感染的比例不高，然而，自從 A、C、W、Y 結合腦膜炎雙球菌疫苗於 2005 年面世後，B 型腦膜炎雙球菌在近十年成最大感染群組。馮醫生推斷，這或許與疫苗接種有關。「由於針對 B 型腦膜炎雙球菌疫苗遲遲未能研發，令市民未能對此血清型作出保護，此舉或使 B 型腦膜炎雙球菌成肆虐全球的原因。」馮醫生補充，血清 B 型疫苗匱乏，除了使之成為最普遍血清型之餘，更是最「惡」的血清型。因 B 型腦膜炎雙球菌引致的死亡個案，高達 64%，較其他血清型，例如 W 及 Y 型高出接近 50%。

馮醫生解釋，研發 B 型腦膜炎雙球菌疫苗的困難之處，在於其病毒結構。「B 型腦膜炎雙球菌細胞結構較 A、C、W、Y 型複雜，與人類細胞相似，使疫苗研發難度提高，故針對 B 型腦膜炎雙球菌的疫苗面世時間較其餘 4 種血清型延遲，直至 2013 年才投入使用。」從血清型個案數量的變化，可以得出接種疫苗的重要性，能讓市民有效預防感染腦膜炎雙球菌。

新冠成感染腦膜炎雙球菌元凶

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生解釋，根據研究顯示，在新冠疫情期間，腦膜炎雙球菌疫苗的接種率及覆蓋率均錄得明顯跌幅，50%腦膜炎雙球菌疫苗接種預約被迫延遲或取消。造成此情況的主因包括「部分家長因誤解了『居家抗疫』的意思，認為他們不應該帶子女出外接種疫苗」、「家長因擔心子女外出接種疫苗會接觸到病毒而選擇留在家中」、「部分人士因感染了 COVID-19 而需自我隔離」及「未能外出接種疫苗及部分從事醫療工作人士因 COVID-19 期間非常忙碌，而未能接種疫苗。」更有 21%家長表示，他們並不打算重新安排疫苗接種預約。

鑑於疫苗接種率下降，加上取消社交距離措施，故在疫情過後，世界各地入侵性腦膜炎個案再度上漲。英國的個案數量在疫後大幅反彈，高達 88.7%屬於 B 型腦膜炎雙球菌感染，當中更有 41.5%屬於 15-19 歲的組別。在法國三段解除封城的時期（2020 年 5 月-10 月、2020 年 12 月-2021 年 4 月、2021 年 5 月後），入侵性腦膜炎的個案亦大幅增加。澳洲更於 2023 上半年錄得 67 宗入侵性腦膜炎個案，與 2022 年上半年相比，高岀 50%。

關醫生又指出，本港情況同樣不容小覷。受新冠疫情影響，2022 年本港並沒有錄得任何入侵性腦膜炎個案。不過，香港在 2023 年 2 月、5 月至 8 月間均錄得入侵性腦膜炎新增個案，顯示香港入侵性腦膜炎已再次在香港肆虐。關醫生稱，「我們必須認真對待入侵性腦膜炎雙球菌感染，切勿輕視。」

陳醫生亦分享一宗本地感染腦膜炎雙球菌個案。一名沒有任何外遊史、13 個月大的女嬰，確診腦膜炎雙球菌感染兩週前因流鼻水及輕微咳嗽求診，並曾接受約 5 天口服抗生素治療肺炎。及後，女嬰突然出現發燒及抽搐情況，甚至曾出現兩次癲癇發作。同時，女嬰伴隨嘔吐及皮膚出現紅點及紅疹情況。經腰椎穿刺檢查後，化驗結果證實女嬰感染腦膜炎雙球菌。於是，醫生為女嬰展開為期一週的靜脈注射抗生素頭孢曲松治療；女嬰在治療期間，發燒及皮膚出現紅點及紅疹情況逐步減退。女嬰在感染期間雖曾誘發多種疾病，幸而沒有因此而出現後遺症。由此可見，本地感染腦膜炎雙球菌的風險一直存在，感染後患者更會出現眾多危及性命的疾病，故此絕不能掉以輕心。

接種疫苗預防感染

為降低入侵性腦膜炎的傳播風險，陳醫生建議市民在日常生活中應要經常保持雙手清潔、打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻、保持均衡飲食、恆常運動、充足休息等良好生活習慣。清理污物如呼吸道分泌物時用吸水力強的即棄抹巾，並經常清潔和消毒常接觸的表面。除此之外，市民更需要接種腦膜炎雙球菌疫苗，尤其嬰幼兒。及早接種對應疫苗能預防感染，以及避免對身體造成不可逆轉的傷害，尤其是有效針對 B 型腦膜炎雙球菌的疫苗。

現時，包括英國、澳洲、美國等國家已將 B 型腦膜炎雙球菌疫苗納入接種建議，以保障市民健康。香港衛生防護中心亦建議市民在外遊前及根據自身健康需要，接種適當的腦膜炎雙球菌疫苗，惟並未針對 B 型作出指引。鑑於本港有一半病例為血清 B 型感染，故此，陳醫生建議政府參考其他國家做法，為市民，尤其是高風險人士制訂清晰的疫苗接種指引，包括針對最普遍的 B 型腦膜炎雙球菌感染作出對應的疫苗接種建議。同時，陳醫生亦建議政府考慮重新公佈本港感染腦膜炎雙球菌個案的血清型予公眾參考及提防，讓市民能更充分預備腦膜炎雙球菌的潛在威脅，達致預防勝於治療的目標。



(特約)