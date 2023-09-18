香港都會大學與豐盛生活服務簽訂備忘錄　致力培育專業人才

▲ 香港都會大學校長林群聲教授（前排左）與豐盛生活服務執行董事李國邦（前排右）代表簽署合作備忘錄，並由都大校董會主席黃天祥博士工程師（後排左）及豐盛生活服務執行副主席林煒瀚（後排右）見證，標誌都大與豐盛生活服務建立長期的戰略合作夥伴關係。

香港都會大學（都大）與豐盛生活服務有限公司（豐盛生活服務）昨日（9月14日）簽署備忘錄，標誌雙方建立產學合作基礎，為學生開拓多元化的學習機會，幫助他們掌握服務業的最新發展，從而裝備他們投身業界，同時促進知識交流。

▲ 香港都會大學與豐盛生活服務宣布達成戰略合作協議，雙方代表出席備忘錄簽訂儀式。

備忘錄由都大校長林群聲教授及豐盛生活服務執行董事李國邦代表簽署，並由都大校董會主席黃天祥博士工程師及豐盛生活服務執行副主席林煒瀚見證。其他出席簽署儀式的雙方代表包括都大學術副校長關清平教授，以及豐盛生活服務執行董事鄭振輝博士等。

都大與豐盛生活服務將建立長期的戰略合作夥伴關係，並開展多方面的合作，涵蓋課程設計、學習活動、應用研究項目和社區服務活動等，其中包括豐盛生活服務集團旗下七家成員公司將在2023/24學年為都大11個課程的學生提供共52個實習機會，並指導學生的畢業項目、參與都大的就業博覽，以及安排資深業界代表於都大的課堂或就業講座中分享香港服務業的發展趨勢，從而加強學生對物業及設施管理、機電工程服務、保險顧問服務、環境保護服務及測試與認證等領域的認識。

都大校董會主席黃天祥博士工程師指是次合作有助加強大學與業界的聯繫，為學生帶來多方面的實習機會，豐富他們的學習體驗。他在致辭時表示：「香港不少行業現正面對搶人才的情況，我很高興都大能與豐盛生活服務加強合作，攜手為業界培育高質素的生力軍，貢獻香港的物業管理、環保服務、機電工程等行業，讓都大能夠滿足學生對學習的期望，同時回應社會對人才的需求。」

豐盛生活服務執行副主席林煒瀚表示：「我們十分高興與都大落實是次戰略合作協議，集團作為一間重視社會責任的企業，會以自身優勢推動創新。憑着都大的學術優勢及獨特教學模式，加上豐盛生活在各項綜合服務的豐富經驗，我深信雙方一定能夠發展良好的合作關係，更會帶來強大的協同效應，為香港培育更多人才。」

(特約)