  • 31°C
香港時間 : 2023918日 (週一) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】明星IP變現為主收入 巨星傳奇融合新零售潛力大？

股樓投資 12:29 2023/09/18

分享：

分享：

浦銀國際指出，巨星傳奇（06683）深度綁定核心IP，打造長期護城河。公司現有周杰倫與劉畊宏的IP為公司的核心資產，通過明星經紀公司及親屬持股，以及設立合資公司的方式深度綁定這兩大IP，成為公司業務發展的基礎。公司策劃創作明星相關電視節目、綫上綫下活動和直播形象，持續將其兩大IP進行變現，並保持長期競爭力。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

報告又指，公司在2022年7月切入直播帶貨業務，通過與劉畊宏和王婉霏的聯動增加直播間曝光量，開展自身產品和第三品牌產品的銷售，並在2023年上半年穩定開播，通過增加直播頻率和時長，拓展帶貨明星資源等方式，帶動直播帶貨業務的快速增長，或將為公司提供第二增長曲綫。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

該行認為，巨星傳奇新零售產品主要利用私域流量、以KOC為主的分銷商和經銷商模式，銷售新零售產品，是明星IP營銷的補充。考慮到公司明星IP與公司新零售和直播業務的深度融合帶來的發展潛力，給予2024年預測市盈率估值為27倍，目標價7.8元，首予「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
巨星傳奇（06683） 目標價 買入 港股 中國

下一篇文章

【券商點睇】有望年底前完成A股發行 新特能源助推動估值修復
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月
iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月
【內房危機】恒大財富高層傳涉及非法集資 被執行刑事強制措施
【內房危機】恒大財富高層傳涉及非法集資 被執行刑事強制措施
【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費
【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費
【內房危機】早前遭聯交所批評 雅居樂副主席陳卓賢離任
【內房危機】早前遭聯交所批評 雅居樂副主席陳卓賢離任
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款