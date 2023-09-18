【券商點睇】明星IP變現為主收入 巨星傳奇融合新零售潛力大？

浦銀國際指出，巨星傳奇（06683）深度綁定核心IP，打造長期護城河。公司現有周杰倫與劉畊宏的IP為公司的核心資產，通過明星經紀公司及親屬持股，以及設立合資公司的方式深度綁定這兩大IP，成為公司業務發展的基礎。公司策劃創作明星相關電視節目、綫上綫下活動和直播形象，持續將其兩大IP進行變現，並保持長期競爭力。

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報告又指，公司在2022年7月切入直播帶貨業務，通過與劉畊宏和王婉霏的聯動增加直播間曝光量，開展自身產品和第三品牌產品的銷售，並在2023年上半年穩定開播，通過增加直播頻率和時長，拓展帶貨明星資源等方式，帶動直播帶貨業務的快速增長，或將為公司提供第二增長曲綫。

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該行認為，巨星傳奇新零售產品主要利用私域流量、以KOC為主的分銷商和經銷商模式，銷售新零售產品，是明星IP營銷的補充。考慮到公司明星IP與公司新零售和直播業務的深度融合帶來的發展潛力，給予2024年預測市盈率估值為27倍，目標價7.8元，首予「買入」評級。

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責任編輯：林衛