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【券商點睇】有望年底前完成A股發行 新特能源助推動估值修復

股樓投資 12:27 2023/09/18

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交銀國際報告指，上交所公告將於9月19日審議新特能源（01799）的A股IPO，標誌着公司A股IPO自去年6月獲得受理以來，順利進入最後階段。若公司順利過會，有望於年底前完成A股發行。同時，回歸A股對公司發展意義重大。未來幾年，多晶硅需求仍將快速增長，為保持市佔率，公司仍需要新增大量產能，存在大額融資需求。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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報告指，由於硅片產量超預期增長，導致多晶硅需求明顯超出不及預期的產量，多晶硅行業庫存7至8月大幅減少，推動其價格近期持續反彈，其中單晶致密料價格由7月最低的每噸6.4萬元（人民幣，下同）漲至目前的8.4萬元。由於供給增加仍無法滿足繼續增長的需求，測算9月行業庫存將繼續明顯下降，10月或仍難以實現供需平衡，因此價格短期內仍將繼續上漲。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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該行預計，由於近期多晶硅價格超預期，新特能源第3季業績有望超出預告上限。而第4季公司原有20萬噸產能將滿產，並且成本有望明顯下降，料業績將按季大幅回升。考慮到，成功回A將有助於大幅緩解市場對公司在周期底部的悲觀情緒，推動估值修復，故維持目標價18.05港元和「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

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責任編輯：林衛

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新特能源（01799） 目標價 買入 港股 中國

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