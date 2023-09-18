南韓反對黨魁李在明抗議政府施政 絕食19日送院

南韓最大反對黨共同民主黨黨魁李在明，不滿政府消極應對日本核污水排海等政策而絕食，第19日因健康惡化送院。南韓檢方同日以涉嫌瀆職的控罪，提請法院批准拘捕李在明。

金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章 【下一頁】

李在明稱，他不滿政府經濟管理不善、威脅新聞自由、未就去年梨泰院踩踏事故深入問責、未能反對福島核污水排海。

他上月31日起於國會大廈前搭帳篷靜坐絕食抗議，上周三（13日）才搬入黨魁辦公室繼續絕食，但身體狀況持續惡化。

外界曾多次呼籲李在明停止絕食，包括執政黨國民力量黨黨魁金起炫，並提議在他恢復健康後舉行朝野黨魁會談討論民生事務。

李在明堅持絕食，直至今日（18日）血糖急降及幾乎失去意識，當地早上7點10分（本港早上6點10分）由救護車送院。

普京金正恩互贈步槍為禮 北韓領袖參觀俄戰機廠 【下一頁】

與此同時，南韓檢方以涉嫌瀆職的控罪提請法院批准拘捕李在明。李在明被指在擔任城南市長期間，在柏峴洞地產開發過程中向私人開發商提供照顧。

檢方更懷疑李在明在京畿道知事任內，讓民營企業家代付訪朝旅費。檢方今年2月提請法院批准拘捕李在明，因國會否決而自動駁回。

由於李在明是現任國會議員，任內享有未經國會同意不受拘留的特權。只有國會通過拘留同意案，法院才能作逮捕必要性審查。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲