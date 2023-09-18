【券商點睇】上半年成功轉虧為盈 奈雪的茶有效驗證拐點邏輯

安信國際發表報告指，奈雪的茶（02150）上半年收入按年增長26.8%，轉虧為盈，半年賺6,610萬元人民幣，去年同期虧損2.5億元人民幣。期內，公司在高綫城市不斷加密，直營門店數達1,194家，淨新增126家。同時開放加盟，積極推動低綫城市門店布局。

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另一方面，在推出低價產品和降本增效等措施的實施下，門店經營利潤率首次突破20%，成功助力公司實現扭虧為盈的業績目標。盡管單店日銷有所下滑，但受益於成本端下降，公司兌現茶飲店門店層面人力成本率穩定在20%以內，實際租金成本率維持在15%以內，以及門店經營利潤率維持20%左右的經營目標。公司在集團層面亦實現了扭虧為盈，業績拐點邏輯得到有效驗證。

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該行表示，現製茶飲行業競爭激烈，奈雪的茶憑借高端定位，豎立較好的品牌形象，為加速加盟店擴張奠定基礎，前景是廣闊的。但是因加盟店帶來的收入和利潤低於直營店，公司推出更低價的產品，以及快速開店帶來的潛在風險，故下調公司盈利預測，目標價亦相應調低至5.4元，評級為「買入」。

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責任編輯：林衛