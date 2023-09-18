【芯片大戰】Google Tensor芯片走入末路？　傳下代只有細微更新

Google新型號手機Pixel 8及Pixel 8 Pro上巿在即，其使用的Tensor G3芯片迎來了重大更新。惟據外媒消息指出，將在明年推出的Pixel 9上使用的Tensor G4芯片，和Tensor G3比較則不會有太大的升級。

Tensor G3芯片無論在硬件、核心架構和冷卻系統方面都到前兩代芯片優勝，甚至帶來更好的人工智能（AI）及圖像處理效果。但外媒Android Authority引述Google消息人士指，來年的新芯片Tensor G4卻只會以Tensor G3為基礎進行些微的更新，而非大幅升級。

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Tensor G3的代號為「Zuma」，而Tensor G4的代號則為「Zuma Pro」。Tensor G4仍然是和另一科技巨頭Samsung合作製造，配置「Ripcurrent 24」開發主板，有別於Tensor G3使用的「Ripcurrent」主板。至於其他實際更新，仍尚未有明確消息。

另外，早前有報告稱，完全由Google自家研發，且由台積電製造的芯片將在2024年亮相，惟現在則推遲至2025年。有傳Tensor G4本有意由台積電生產，但鑑於造價，芯片依舊由Samsung製造。

責任編輯：歐朗欣

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