▲ 【分析】花旗：9月內房銷售反彈可能屬「虛火」 內房需求可持續性取決哪些因素？

內房問題仍未解決，花旗指，9月份以來一、二線城市都開始放寬房地產政策，而從政策方向來看，已逐步從犧牲成交量去捍衛樓價，轉為容許樓價靈活變動，以激活成交，但基於部分買家正等待更多政策放寬，故9月第3周成交未見反彈，但基於7至8月積壓了一部分需求，預期9月銷售會有輕微復甦，惟11月才是評估寬鬆政策有效性的真正時間。

「樓市需求的可持續性，將取決於（1）就業或收入預期；（2）樓價回穩；（3）交付問題。」

11月再重新評估政策有效性

花旗稱，對樓市政策方向持積極態度，但預期有關措施成交要大規模顯示，仍需要一段時間，但最新的降準體現決策者的決心，而恢復家庭儲蓄增長，有助穩定預期。8月份家庭信貸溫和復甦，貸款增長3920億元人民幣，包括中長期貸款1600億元人民幣。

花旗預期，由政策推動的內房股股價短期會反彈，但9月份的銷售衝動可能是「虛火」，該行會在11月再重新評估。整體來看，該行偏好於資產負債表能溫和擴張、擁有大量土儲及市佔率提升的內房股，行業估值僅5.7倍，股息率約4.9厘，相對吸引，首選華潤置地 （01109） 、越秀 （00123） 、貝殼 （02423） 、龍湖 （00960） 及綠城 （03900） 。

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編輯：陳韻妍